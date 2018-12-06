Спустя 30 лет со дня страшного землетрясения, разделившего жизнь всей Армении на до и после, оказавшийся в его эпицентре город Спитак готовится к Новому году...

Спитак сегодня - современный и красивый город. Но промышленности мало, не хватает рабочих мест. Молодежь уезжает на заработки в Ереван. Фото: Антон Евстратов

Современный Спитак - полностью восстановленный город, на его улицах стоят дома с оригинальным дизайном, так разительно отличающиеся от советских многоэтажек других населенных пунктов Армении.

Полностью восстановлена центральная площадь города, построены супермаркеты, гостиницы, современные детские площадки и другая инфраструктура, необходимая для удобной, стабильной и счастливой жизни, постепенно реставрируется городской детский парк.

Однако прежнее промышленное значение Спитаку восстановить так и не удалось. Если раньше в городе действовали крупный сахарный завод с 1200 работниками, лифтовый завод, три ткацкие фабрики, то сейчас, по словам горожан, основная часть спитакцев живет лишь на социальные пособия и пенсии. Молодежь вынуждена уезжать на работу в Ереван и другие более крупные города. Те незначительные промышленные объекты, которые имеются в Спитаке сейчас (небольшая птицефабрика и так и не открывшийся филиал ванадзорской ткацкой фабрики), никак не могут решить проблему занятости его жителей.

Сейчас Спитак охвачен политическими страстями в преддверии запланированных в Армении на 9 декабря парламентских выборов. Несмотря на небольшое число жителей, не превышающее 20 тысяч, в городе есть представительства всех участвующих в предвыборной гонке политических партий и блоков. "Уйдет ворье, на их место придут приличные люди, и многое исправится", - говорят спитакцы, ожидая, что омраченный 30 лет назад страшным землетрясением Новый год наконец-то принесет им долгожданное, выстраданное счастье.