США нанесли новый удар по китайскому бизнесу

Разворачивается новый виток противостояния США и КНР, который может усугубить и без того непростые отношения двух стран.

Пекин потребовал немедленного освобождения финансового директора, зампреда одной из крупнейших радиоэлектронных китайских компаний Huawei Мэн Ваньчжоу, она же - дочь основателя компании Жэня Чжэнфэя. Мэн была арестована в аэропорту Ванкувера в Канаде при пересадке. Как пояснил минюст Канады, женщину задержали "из-за нарушения законов США", и теперь ее планируют экстрадировать туда. Надо отметить, что, по некоторым данным, у Мэй имеется также канадский паспорт, то есть власти Канады имели право ее задержать.

Поскольку все заинтересованные стороны не спешат раскрывать обстоятельства дела, пока что можно говорить лишь предположительно. Так, американский сенатор Бен Сасс считает, что Мэн могли задержать из-за поставок Huawei своего телекоммуникационного оборудования в Иран, который находится под американскими санкциями.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что "Китай, будучи постоянным членом Совбеза ООН, строго и неукоснительно соблюдает все резолюций Совбеза, но выступает категорически против любых односторонних санкций, вводящихся вне решений Совета Безопасности ООН".

Арест Мэн Ваньчжоу - серьезная эскалация ­противоречий между КНР и США

Подобные шаги со стороны США угрожают сорвать только наметившееся примирение в торговой войне между Вашингтоном и Пекином. Вкратце сделка такова: США не будут повышать в течение 90 дней (этот срок поставлен Вашингтоном, Пекин ничего про 90 дней не говорил), начиная с 1 января, тарифы на китайский импорт в Америку объемом 200 миллиардов долларов. Но если до конца марта 2019 года КНР не пойдет на дальнейшие уступки, то Вашингтон поднимет тарифы на 25 процентов. Китай при этом будет закупать больше американских товаров и откажется от пошлин на американские машины, составляющих 40 процентов от стоимости. Под дальнейшими уступками понимаются в первую очередь защита интеллектуальной собственности США и прекращение кибервмешательства. То есть речь пойдет об ИТ-отрасли, в которой работает Huawei.

Как рассказал "РГ" руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, "с Huawei повторяется та же история, что была раньше с китайским телеком-гигантом ZTE. Тот же набор обвинений, включая сотрудничество с Ираном. Но насколько оправданны обвинения США в адрес Huawei, неясно - нет никаких данных о том, что китайская компания что-то поставляла иранской стороне. При этом Пекин уже использовал практически все возможности в экономическом противостоянии с Америкой. И если администрация Трампа решит поднять тарифы на импорт китайской продукции еще на 25 процентов, Китаю отвечать будет нечем. Он, конечно, может выбросить на рынок имеющиеся у него долги и ценные бумаги США. Но, во-первых, КНР владеет долгами США в размере лишь триллиона долларов, тогда как общий объем внешнего долга США - 17 триллионов долларов. То есть сумма в триллион не станет критичной для Вашингтона, а вот Пекину такой шаг навредит. Другой возможный шаг Китая - арест глав представительств крупных американских компаний в КНР".

Как пояснил "РГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, "арест Мэн Ваньчжоу - серьезная эскалация противоречий между КНР и США. Китай встает перед проблемой "национализации элит". У них подчас деловая элита состоит из людей с несколькими гражданствами, порой живущими за рубежом и рассматривающими Китай как место зарабатывания денег".