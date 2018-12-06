США направят свой боевой корабль в Черное море

Соединенные Штаты направят свой боевой корабль в Черное море. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники в министерстве обороны и государственном департаменте США.

Название и тип боевого корабля не сообщаются, однако стало известно, что американцы в соответствии с конвенцией Монтре о морских проливах, заключенной в 1936 году, уже уведомили Турцию о его проходе через Босфор. Согласно этой конвенции, суда государств, не являющихся черноморскими странами, такими как Россия, Турция, Украина, Болгария и Румыния, не могут находиться в акватории Черного моря больше 21 дня.

Американцы также не разглашают цель своего неожиданного демарша, ограничившись стандартной фразой: "Мы обеспечиваем безопасность и стабильность в регионе, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы сохраняем за собой право действовать в рамках международных норм и законов".

Подобное объяснение они использовали и для оправдания другого рейда, который был совершен вчера в другой части света.

Напомним, в среду ракетный эсминец McCampbell прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого. Именно там расположена база российского Тихоокеанского флота. Как отмечают наблюдатели, на борту эсминца находится большое количество крылатых ракет Tomahawk.

"Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право. Это применимо как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", - категорично заявила пресс-секретарь американского Тихоокеанского флота, лейтенант ВМС США Рейчел Макмарр.

Эти два "похода" тесно связаны с провокацией Порошенко, который направил своих моряков, не считаясь с их безопасностью и жизнями, на рейд через Керченский пролив без всякого на то уведомления российской стороны и в нарушение норм международного права.

Цель этих демаршей - уколоть, подразнить, спровоцировать Россию на некие ответные шаги, а затем использовать их как "обоснованный предлог" для введения новых санкций и усиления давления на Москву. Только сейчас их, в отличие от деморализованного Киева, проводит сам "большой брат".