Стенограмма: Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам

Председатель правительства Дмитрий Медведев отвечает на вопросы телеведущих Петра Толстого ("Первый канал"), Сергея Брилева ("Россия 1"), Ирады Зейналовой (НТВ), Ильи Доронова (РБК) и Ириты Мининой ("Томское время"). "РГ" публикует стенограмму интервью.

Из стенограммы:

С.Брилев: Здравствуйте, уважаемые телезрители!

Дело к концу года, пора подводить итоги, и в эфире уже традиционный формат - "Разговор с Дмитрием Медведевым".

Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.

Д.Медведев: Здравствуйте!

С.Брилев: Дмитрий Анатольевич, в отличие от прошлых лет у нас здорово обновилась команда. Представлю своих коллег. С Ирадой Зейналовой с НТВ Вы хорошо знакомы. Илья Доронов с РБК. Кстати, помимо "России 1", "России 24" и YouTube-канала Правительства, РБК тоже нас сегодня транслирует. Ирита Минина - это самый необычный, наверное, сегодня участник. Ирита недавно победила в конкурсе "ТЭФИ-Регион" в номинации "Интервьюер".

И.Минина: Добрый день!

Д.Медведев: Поздравляю Вас.

И.Минина: Спасибо.

С.Брилев: И Петр Толстой, "Первый канал".

Я позволю себе задать первый вопрос. Он традиционный - об итогах года. Но, наверное, на него можно посмотреть и расширительно. Да, российской экономике удалось преодолеть шоки от падения цен на нефть. Да, постепенно удается понять, что делать с санкциями. Даже удалось избежать угрозы рецессии. Но вот в майском указе Президент поставил задачу войти в пятерку самых мощных экономик мира. С нынешними темпами развития как нам ответить на такой вызов?

Д.Медведев: Вы правильно перечислили достижения последней поры и абсолютно точно определили нашу цель, которая поставлена в указе, но я тем не менее короткие итоги этого года подведу.

Начну, кстати, даже не с экономических итогов, а с политических, потому что все-таки этот год достаточно важный для страны, поскольку в этом году проходили выборы: выборы президента и выборы в другие органы исполнительной власти, высших должностных лиц, законодательных органов. Все, что было намечено, сделано. Выборы прошли, и наша страна имеет все возможности для стабильного развития.

Теперь экономические итоги года. Давайте посмотрим, что было в этом году. Начну с темпов роста, о которых Вы уже сказали.

Темпы роста за 10 месяцев этого года составляют приблизительно 1,7%. Мы на эту цифру и рассчитывали. Да, она невелика, тем не менее рост продолжается, и этот рост плюс-минус соответствует тому, что есть, например, в европейских странах.

Для того чтобы развиваться дальше, нам, конечно, нужны другие темпы роста, и эта задача как раз поставлена в указе Президента. Темпы роста, которые мы, собственно, и наметили в Основных направлениях деятельности Правительства. Мы исходим из того, что в этом году темпы роста будут такие, как я сказал, но к 2020 году мы будем стремиться выйти на более высокие темпы роста, как это и предусмотрено: порядка 2%, а в 2021 году - 3%. Потому что нам нужно стремиться к темпам роста на уровне общемировых. Хотя надо признать, что из-за этой большой торговой войны, которая развернулась в мире, темпы мирового роста тоже упали. Но об этом мы поговорим после, если у вас к этому будет интерес.

Каковы еще важнейшие итоги года? Не могу не отметить, что у нас впервые за несколько лет будет профицитный бюджет. Причем не просто на какие-то доли процента, а существенно профицитный бюджет. Это говорит о том, что мы правильным образом распорядились доходами и правильным образом просчитали последствия решений, которые мы принимали. Объясню почему.

Мои коллеги, с которыми я встречаюсь на различных площадках, мне говорили: у вас в бюджете какие цифры по нефти зафиксированы? Я говорю: "40, 40 с небольшим". - "Да? А мы у себя уже сделали 70". Я говорю: "А вы зачем это сделали?" - "Ну как, это дает возможность сейчас прямо… Цена на нефть выросла, мы сразу же подстроились".

И вот буквально совсем недавно мы встречались на площадке Евразийского союза, они говорят: "Слушайте, как вы правильно сделали, когда максимально консервативные цифры по нефти заложили. Мы сейчас все пересматриваем вниз".

С.Брилев: Это вам сказали коллеги по Евразийскому союзу в Минске?

Д.Медведев: Да. Просто для того, чтобы экономика все-таки имела запас прочности. Вот наша экономика имеет запас прочности благодаря этим решениям.

Помимо профицита не могу не отметить низкую инфляцию. Это вообще достижение последнего времени. И в этом году мы, по всей вероятности, выйдем на цифру где-то 3,5%. В любом случае мы укладываемся в те контрольные 4%, которые для себя определили несколько лет назад. Вот эта планка по инфляции, или, как говорят красивым языком, таргетирование инфляции, то есть установление цели по инфляции. Мы этого достигли. И это позволяет людям планировать свои доходы и расходы. Потому что, как ни крути, никому не нравится повышение цен и так далее. Но все-таки одно дело, когда инфляция 4%…

Продолжение следует...

Источник: Сайт правительства России