Страны ОПЕК согласились снизить добычу

5 декабря в Вене прошла встреча министров энергетики стран - членов ОПЕК, на которой делегаты в целом согласились с мнением экспертов, что мировому рынку нужно помочь найти баланс. Для этого страны готовы снизить производство сырья (по традиции на исключение из правил рассчитывает подсанкционный Иран), но насколько именно, неясно. С приближением часа иск (7 декабря, встречи в формате ОПЕК+) предполагаемый объем сокращения становится все меньше, при этом министры уверяют, что все зависит от позиции России.

В венском соглашении участвуют все ключевые производители, кроме США. При этом американский президент Дональд Трамп активно пытается повлиять на условия соглашения. "Надеюсь, ОПЕК сохранит поставки нефти, не будет их ограничивать. Мир не хочет видеть более высокие цены на нефть, в них нет нужды", - написал Трамп в Twitter накануне встречи ОПЕК.

Иностранная пресса расценивает подобные заявления как попытку оказать давление на Саудовскую Аравию как лидера ОПЕК, но та, в свою очередь, дала понять, что Трамп в вопросах сокращения добычи ей не указ. Саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех считает, что адресаты твиттов Трампа - американские потребители, а Королевству "не нужно разрешение ни от какого государства на сокращение добычи".

России будет трудно сокращать добычу нефти зимой: у нее уйдет на исполнение обязательств минимум три месяца

При этом Ближний Восток находится в необычном положении: в теории в любой момент США могут ужесточить санкции против Ирана и его нефтяного экспорта (до мая 2019 года действуют послабления), плюс еще не стихли споры об ответственности виновных в гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи (американские сенаторы в четверг подготовили по этому поводу резолюцию). В итоге Саудовская Аравия предлагает умеренное снижение нефтедобычи для мягкой балансировки рынка, что позволит убрать излишнее предложение и в то же время не вызовет новую волну негодования Трампа.

"Мы в Королевстве будем выступать за какое-то решение, адекватное балансировке рынка", - заявил Халед аль-Фалех. Например, по его словам, снижения добычи суммарно на миллион баррелей нефти в сутки будет достаточно. Квоты по странам еще не расписаны. Известно только, что Катар, который 1 января 2019 года выйдет из ОПЕК, участвовать в соглашении ОПЕК+ уже не будет, заявил министр энергетики страны Саад бен Шарида аль-Кааби.

Глава Минэнерго России Александр Новак, в свою очередь, предупредил, что зимой сокращать добычу в России технически слишком сложно. "Зима у нас - всегда особый климатический период. И раньше мы говорили, что нам гораздо сложнее сокращать, чем другим странам", - пояснил Новак. По словам главы "Лукойла" Вагита Алекперова, если Россия пойдет на сокращение добычи, то компании потребуется минимум квартал на исполнение обязательств. Это похоже на то, как Россия сокращала добычу в 2017 году: тогда в рамках обязательств ОПЕК+ она не сразу снизила добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, а плавно, в течение четырех месяцев.

К новой редакции сделки ОПЕК+ эксперты относятся с осторожным оптимизмом. Предполагается, что она все же будет продлена, однако дьявол кроется в деталях и многое зависит от того, как ОПЕК преподнесет рынку свое решение, подчеркнул в беседе с агентством Bloomberg директор исследовательской компании Medley Global Advisors Мохаммед Дарваза. Хоть Россия, по данным неназванных делегатов ОПЕК, и согласилась пойти на снижение добычи, ее потенциальный вклад в общее дело будет иметь ключевое значение для всей сделки.

Разногласия еще сохраняются: Саудовская Аравия хочет, чтобы Россия снизила добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, а Россия настаивает на 150 тысячах баррелей, говорят источники. "Суммарное сокращение составит от одного миллиона до 1,3 миллиона баррелей в сутки. Нужно только распределить квоты", - пояснил агентству Reuters один из делегатов. Окончательные цифры официально озвучат после полудня 7 декабря.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Александра Воздвиженская

Дедолларизация

ЕС переведет нефть в евро

Еврокомиссия рекомендовала региональным биржам развивать торговлю деривативами на нефть и нефтепродукты в евро в рамках программы постепенного ухода от доллара. Энергетический сектор - один из стратегически важных для Евросоюза, и странно, что европейский бизнес торгует друг с другом в долларах, следует из релиза ЕК. В отношении основных стран - партнеров ЕС в части поставок нефти, газа и нефтепродуктов это тоже нелогично: самая крупная доля импорта энергоносителей приходит из России (34 процента), Ближнего Востока и Африки (33 процента), а также Норвегии (20 процентов). США в списке нет, но доллар в расчетах присутствует. В этом контексте Еврокомиссия рекомендовала государствам-членам "поощрять и облегчать более широкое использование евро европейскими участниками рынка в области энергетики".