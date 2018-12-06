Суд отправил австрийского политика на курсы "интернет-этики"

Необычный приговор вынес австрийский суд в отношении члена муниципального совета города Амштеттен Бруно Вебера, состоящего в рядах правящей Австрийской партии свободы. После того как Вебер позволил себе расистскую шутку в соцсетях, политика могли привлечь к ответственности по обвинению в разжигании ненависти. Однако судья счел, что лучше отправить его на курсы, которые "помогают обучать граждан хорошим манерам и правилам поведения в интернете". Этот прецедент стал поводом вновь поднять вопрос о границах допустимого, свободе высказываний и возможности их цензурирования в виртуальном пространстве.

Об истории пишет The Washington Post со ссылкой на австрийские СМИ. Шестимесячная программа, в которой пришлось зарегистрироваться Бруно Веберу (вообще-то участие в ней добровольное, но в случае отказа ему бы грозило продолжение судебного процесса), была запущена в этом году. Германо-австрийская инициатива координируется с государственными судьями и прокурорами. С участниками (а их уже около 60) проводят воспитательные беседы, призванные заставить их "задуматься о своем поведении онлайн". В основном это рядовые граждане, но к проекту стали подключать и публичных персон, обвиняемых в разжигании ненависти. Если в 2006 году в австрийском делопроизводстве таких обвинений было всего 25, то в прошлом их зарегистрировали уже 827. Однако судьи предпочитают по возможности избегать строгих мер наказания, ведь тогда их могут обвинить в преследовании людей за мнения.

Вебер позволил себе расистскую шутку в соцсетях, за что мог поплатиться

Как бы то ни было, мало просто пройти курс "исправительных лекций" - по итогам слушателю предстоит аттестация на усвоение материала. Если эксперты увидят признаки "искреннего раскаяния", инцидент признают исчерпанным. В противном случае его отправят на доследование. Как пишет The Washington Post, через шесть месяцев будет ясно, перевоспитался ли Бруно Вебер как надо. Правда, он почти сразу выразил раскаяние и даже готов был сдать партийный билет.

Между тем издание напоминает, что социальная сеть Twitter в этом году выпустила заявление о недопустимости удаления или блокирования противоречивых постов политиков и даже мировых лидеров, поскольку это было бы "сокрытием от людей важной информации как предмета дискуссий". В свою очередь, Facebook недавно как раз удалил видеоролик, официально оплаченный администрацией Белого дома, в котором президент США Дональд Трамп призывает остановить "караван мигрантов" из Мексики - этот сюжет сочли расистским.