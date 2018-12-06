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Apple начала продавать чехлы для iPhone XR, известна цена в России

06.12.2018,  
13:02
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Олег Прасолов/РГ Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

Компания Apple официально запустила продажу чехлов для iPhone XR. Смартфоны появились в продаже в России в октябре, однако приобрести для них фирменный чехол было невозможно.

Чехлы сделаны из прозрачного силикона и продаются по цене 3490 рублей. На сайте Apple отмечается, что доставка по России займет 7-10 рабочих дней.

Отметим, что iPhone XR выпускаются в корпусах ярких расцветок - красном, желтом, голубом, белом и других.

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Также в продаже на сайте Apple появился адаптер питания мощностью 18 Вт, позволяющий в ускоренном режиме заряжать яблочные гаджеты. Его стоимость составит 2890 рублей, а за совместимый с ним метровый кабель с разъемом USB-C нужно будет заплатить еще 1790 рублей.

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