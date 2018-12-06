Трампу потребовался кортеж, чтобы проехать 230 метров

Дональд Трамп использовал кортеж из восьми автомобилей, включая президентский, чтобы с помпой проехать от Белого дома, расположенного на Пенсильвания-авеню, 1600, до Национального собора в Вашингтоне, где проходила церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, сообщает independent.co.uk.

При этом Пенсильвания-авеню и ближайший парк Лафайет были зачищены от пешеходов, которые обычно собираются перед Белым домом для фотографий или протестов, как это принято в случае, когда иностранные лидеры или другие высокопоставленные лица приезжают с визитом в резиденцию американского президента.

Кортеж американского лидера при этом сопровождали мотоциклы, которые обычно опоясывают его, когда в колонне имеется более десятка автомобилей, а также штурмовые группы Секретной службы, медицинский персонал, помощники главы Белого дома и представители президентского пресс-пула.

В самом соборе, пообщавшись с экс-президентом Бушем-младшим и его женой Лорой, Трамп пробыл только 23 минуты и опять в составе представительного кортежа вместе с первой леди Меланьей Трамп уехал обратно в Белый дом. Погода была пасмурная и холодная, но дождя не было. И Дональд Трамп оказался единственным, кто надел пальто. Помощники главы Белого дома отказались комментировать вопрос, почему супруги решили проехать 230 метров в кортеже.

Позже Нед Прайс, который работал в качестве пресс-секретаря Совета национальной безопасности в администрации Обамы, привел примеры того, как часто предыдущий президент США практиковал пешие прогулки. Так, Барак Обама шел пешком с председателем КНР Си Цзиньпинем из Белого дома в китайское представительство после частного ужина во время государственного визита китайского лидера в Вашингтон в сентябре 2015 года. Он также вспомнил еще один случай, произошедший годом ранее, когда Обама и глава штаба Белого дома Денис Макдонау покинули Белый дом для того, чтобы посетить ближайший к нему Starbucks и выпить по чашечке кофе.