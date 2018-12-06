Участники телемоста "Россия - Бразилия" говорили о русском языке

Россия и Бразилия - страны, входящие в БРИКС, приступили к увлекательному онлайн-проекту: обучение методике преподавания русского языка в интерактивном режиме.

В качестве его организаторов выступили кафедра русистики Университета Сан-Паулу и омский холдинг "МКР-МЕДИА", сообщает информационный портал фонда "Русский мир".

Студентам, изучающим русский язык, и их преподавателям в Бразилии представили интернет-ресурсы, полезные для тех, кто решил овладеть русским языком. В том числе сайт проекта "Современный русский", серию радиопередач "Нескучный русский", программу "Как это будет по-русски?", выходящую в эфире TV BRICS, и многие другие.

Стоит отметить, латиноамериканцев заинтересовали материалы методики РКИ и изучения русского языка на основе произведений русских классиков, особенно творчества Достоевского. Поэтому было решено, что следующий телемост будет посвящен теме пребывания автора "Братьев Карамазовых" в омском остроге. Россияне и бразильцы обсудят, как отразилась каторга на творческой деятельности писателя.

Напомним, что проект "Современный русский" в этом году отмечал десятилетний юбилей. Он начинался со службы "Экстренной лингвистической помощи" (ЭЛП), которую открыли омские филологи. Позднее к ним присоединились сотрудники Дальневосточного филиала фонда "Русский мир".