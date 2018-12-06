Ученые будут делать "родные" имплантаты

Любые материалы, в том числе и биологические, которые не созданы нашим организмом, - чужеродные для него. И даже если они сделаны из самого продвинутого инертного материала, гарантии того, что не произойдет реакции отторжения, никто не даст. А "гасить" иммунную систему ради этого - значит подвергать организм дополнительной опасности.

Очень сложная, очень актуальная проблема. Особенно в области пересадки органов. И вот группа исследователей из Тель-Авивского университета придумала способ персонализированного изготовления имплантатов, что заставит организм воспринимать их как свои собственные ткани.

В основе - технология создания любых видов имплантатов из небольшой "порции" жировых клеток, взятых при биопсии. Ученым удалось создать персонализированную технологию дифференциации клеток жировой ткани клетки в различные типы клеток других органов - от кардиомиоцитов до клеток спинного и головного мозга.

"Поскольку и клетки, и используемый материал происходят от пациента, имплантат не провоцирует иммунный ответ, обеспечивая правильную регенерацию дефектного органа, - комментирует исследование профессор кафедры биотехнологии, материаловедения и инженерии Тель-Авивского университета Тал Двир. - Мы можем спроектировать ткани любого типа. А после трансплантации заставить эффективно регенерировать любой больной или травмированный орган. Технология полностью персонализированных тканевых имплантатов позволит нам сделать это с минимальным риском иммунного ответа".

Исследователи перепрограммируют клетки жировой ткани в индуцированные стволовые клетки, способные развиться при определенных условиях в любые клетки.

Сейчас специалисты занимаются использованием своей технологии для восстановления поврежденного спинного мозга, регенерации при инфаркте миокарда, а также применением полученных имплантатов для лечения болезни Паркинсона на животных моделях. А в будущем хотят испытать новый способ для восстановления других органов - кишечника и глаз.