Россияне очень любят белорусские продукты - молочные, мясные, овощи, фрукты. А чего еще не хватает на российском рынке, что могла бы поставлять Беларусь? И какие проблемы не решены?

С этими вопросами "Российская газета" обратилась на "деловом завтраке" к государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте.

Здесь есть три темы, ответил он. Первая - создание генетических селекционных центров для животноводства и растениеводства. "Селекция - не самая, может быть, сильная сторона наших агропромышленных комплексов, поэтому решили объединить усилия, чтобы заполнить пробел. Ждем предложения от минсельхозов", - пояснил Рапота.

Вторая тема - споры, которые порой возникают при поставках сельхозпродукции, причем часто просто из-за того, что наши информационные системы (российская "Меркурий" и белорусская AITS) работают сами по себе. "Сейчас мы выходим на конечный результат по сопряжению этих двух систем, что снимет очень многие недоразумения, - рассказал госсекретарь. - Министерства сельского хозяйства сообщили, что они уже на финальной стадии создания единой информационной системы или сопряжения существующих".

И, наконец, третья тема, - это конкуренция: постоянно возникающие разговоры, что слишком много какого-то вида товара поступает из Беларуси, и это подрывает бизнес российских сельхозпроизводителей.

Решение здесь видится в том, чтобы прогнозные балансы взаимных поставок соответствовали реальному положению вещей, потребностям рынка. "До недавнего времени, - напомнил Григорий Рапота, - существовала порочная практика - эти балансы утверждали уже в текущем году - иногда во второй половине, а то и вообще в конце. Это уже был не прогнозный баланс, а фиксация того, что случилось. Впервые в этом году, надо отдать должное нашим министрам сельского хозяйства и их командам, уже подписаны прогнозные балансы на мясо и молочные продукты на 2019 год".

Полностью интервью с Григорием Рапотой читайте в завтрашнем номере "Российской газеты"