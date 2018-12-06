В Казани высоко оценили продукцию машиностроения Беларуси

Одиннадцать белорусских индустриальных центров знакомят в Казани со своими новинками участников международной выставки "Машиностроение. Металлообработка" и специализированной выставки "TechnoСварка", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу посольства РБ в России.

На выставочных стендах представлены отраслевой научно-исследовательский институт Белоргстанкинпром, Белорусский металлургический комбинат, ОАО управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", Станкозавод "Красный борец", Станкостроительный завод имени Кирова" и другие.

В торжественной церемонии их открытия принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов, который, после ознакомления с белорусской экспозицией, высоко оценил представленную на стендах предприятий Министерства промышленности РБ продукцию", - подчеркнули в дипломатическом представительстве.

В этот же день белорусская делегация приняла участие в заседании координационного совета предприятий машиностроения Татарстана, прошедшем под председательством Рустама Минниханова.

В настоящее время, как уже информировал "СОЮЗ", между двумя братскими республиками успешно реализуется ряд совместных проектов в нефтехимии, машиностроении, пассажирском транспорте, медицине, сельскохозяйственной, научной и культурной сферах. Объективным показателем взаимовыгодного двухстороннего сотрудничества в Минске называют и товарооборот между Беларусью и Татарстаном, который по итогам прошлого года составил почти 1,2 миллиарда долларов и вырос по отношению к 2016 году на 56,5 процента.

Кроме того, особой сферой кооперации Казани и Минска является и сельскохозяйственное машиностроение.