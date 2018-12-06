В книге "Еда как песня" автор доказывает: готовить надо с настроением

Аида Гарифуллина. "Еда как песня. Мои кулинарные впечатления", М.: ХлебСоль, 2019

Кто сказал, что мировая оперная дива, солистка Венской оперы не может быть гостеприимной хозяйкой? Еще как может, несмотря на безумный график гастролей.

В своей книге "Еда как песня" Аида Гарифуллина доказывает: готовить надо с настроением, а лучше всего - с песней. "Моя прабабушка говорила, что с песней и хорошим настроением любое блюдо начинает звучать, - начинает свою книгу певица. - Оно как бы пропитывается твоей энергетикой, наполняется особым ароматом и вкусом. И это действительно так".

Знаменитая оперная дива Аида Гарифуллина в своей книге учит готовить вкусно и с песней. Фото:

Очаровательная Аида родилась в Казани - городе сохраняющихся веками традиций, со своей уникальной историей, неповторимой архитектурой. Татарстан, несмотря на влияние Запада, сумел сохранить свою самобытность. И, в частности, свою национальную кухню. Сегодня количество национальных кафе и ресторанов в столице республики явно превышает число новомодных бургерных и фастфудных.

Первое увлечение Аиды, конечно, музыка. Аида признается, что она всегда старается расширить свой репертуар национальными мелодиями. Второе - кулинария. Ей не чужда импровизация на кухне, она любит экспериментировать с любимыми рецептами татарских блюд и рецептами, подсмотренными в меню на гастролях в разных странах и континентах.

В книге Аида пишет обо всем легко и непринужденно, как будто ведет с читателем беседу на собственной кухне за горячим чаем и сладкой губадией . О своей семье, о гастролях, о знакомстве с оперными звездами. Это и экскурс в историю татарского народа и историю собственной семьи; автобиография и поваренная книга - два в одном. Своих предков певица знает до пятого колена - это был старинный татарский род, приехавший в Казань в начале XIX века. В нем были и приказчики, и служивые люди.

Как говорит Аида, мама повлияла на ее выбор профессии. Она водила ее на концерты, в оперу. Весь день будущей певицы был расписан: рисование, балет, хор, фортепиано. А в 11 лет уже занятия с профессором Казанской консерватории по классу вокала.

Гостеприимство - важнейшее качество каждой татарской хозяйки. Этому Аиду тоже научила мама. "По древнему татарскому обычаю в честь гостя расстилалась праздничная скатерть и на стол выставлялись лучшие угощения - бэлиш, эчпочмак, сладкий чак-чак, баурсак, кош-теле, талкыш-калеве, шербет, липовый мед и, конечно, душистый чай. А что касается татарской женщины - она всегда прекрасная хозяйка, очень домашняя, любящая заботиться о семье, детях и принимать гостей.

Каждой татарочке присуща особая гармония, особая музыкальность, как говорят у нас в народе, "мон", то есть внутренняя одухотворенность, интеллектуальная тонкость и душевное благородство. И эта тонкость натуры полностью раскрывается в удивительно красивых лирических народных песнях "озын кой", где широкая по дыханию и диапазону мелодия буквально пронизана сложнейшей по технике исполнения мелизматикой".

Поражают удивительные иллюстрации альбома - семейные фотографии, фото с выступлений и, конечно, фото блюд - пельмени для жениха, ледяной десерт из земляники, чак-чак. Добавьте к этому рецепты, привезенные с гастролей, - пенне ригате (разновидность макарон) с томатным соусом и оливками или фирменный ризотто с шафраном и креветками от Аиды Гарифуллиной, кавателли (фигурные макароны) с морепродуктами. Отличный новогодний подарок и незаменимая книга для зимних будней, когда захочется праздника.

Кстати, певица в дуэте с битбоксером записала проморолик к своей книге. С половником в руке, фривольно присев на краешек кухонной плиты, она взяла пару нот в честь выхода этой невероятно занятной во всех смыслах энциклопедии. А посмотреть ролик можно на Facebook.