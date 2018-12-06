Новости

В Сирии жертвами авиаудара коалиции США стали пять мирных жителей 00:03
Генассамблея ООН поддержала предложение РФ по кибербезопасности 05.12.2018
На Украине главу космического агентства заподозрили в растрате 05.12.2018
В Дубае туристов обслужат в плавучем супермаркете 05.12.2018
Косачев: Заявление Гройсмана о военном положении - хитрый ход 05.12.2018
Петербуржца осудили за подготовку теракта в Казанском соборе 05.12.2018
Переводы по номеру телефона останутся доступны только для дебетовых карт Сбербанка 05.12.2018
В гостинице Саранска произошла перестрелка 05.12.2018
Путин встретился со своим другом Фийоном 05.12.2018
Парковка в Москве останется бесплатной в праздники 05.12.2018
"Спартак" упустил победу в матче с "Уралом" в Кубке России 05.12.2018
В Саратове задержан напавший с ножом на управление полиции 05.12.2018
Бондарев: Россия сумеет защититься в случае выхода США из ДРСМД 05.12.2018
Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы 05.12.2018
В Италии при взрывах на АЗС погибли 2 человека 05.12.2018
Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем 05.12.2018
В Петербурге задержали мужчину за обман ветерана на 2 млн рублей 05.12.2018
В Москве пройдет фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция" 05.12.2018
Джабаров назвал шантажом требования Госдепа отпустить украинских моряков 05.12.2018
Видео: Украина испытала новую крылатую ракету 05.12.2018
МИД пообещал Братиславе выслать сотрудника посольства Словакии 05.12.2018
Сбежавший стрелок из Мурома скончался в больнице под Москвой 05.12.2018
В Ростове за финансирование терроризма осудили двух человек 05.12.2018
Черногорский министр пострадал в ДТП с машиной его охраны 05.12.2018
Еврокомиссия разработала план ослабления позиций доллара в ЕС 05.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
06.12.2018 00:49
Рубрика: Культура

Космический десант

Первая ретроспектива Жака Липшица - в Московском музее современного искусства
Текст: Жанна Васильева
Российская газета - Столичный выпуск №7737 (274)
Один из самых известных художников "парижской школы", "переводчик" языка живописи кубизма на язык скульптуры - Жак Липшиц (1891-1973), к концу жизни вел переписку на десяти языках, но считал русский родным. Ему выпало родиться в империи - Российской (в городе Друскеники, сейчас - Литва), стать известным скульптором в Париже, спастись после оккупации Франции от преследований нацистов - в США, умереть на Капри и быть похороненным в Иерусалиме. Неудивительно, что его считают своим как минимум четыре страны - Россия, Франция, США, Израиль. Нынешняя выставка в Москве приурочена к 70-летию создания Государства Израиль.
Экспозиция работ Жака Липшица выстроена как путешествие в мир скульптуры ХХ века. Фото: Александр Корольков Экспозиция работ Жака Липшица выстроена как путешествие в мир скульптуры ХХ века. Фото: Александр Корольков
Экспозиция работ Жака Липшица выстроена как путешествие в мир скульптуры ХХ века. Фото: Александр Корольков

В России в постоянной музейной экспозиции работы скульптора появились в 2015-м в Эрмитаже. Тогда в Главном штабе благодаря дару Фонда Жака и Юллы Липшиц открылась "Комната Липшица", где представлены десять скульптур и тринадцать набросков мастера. Но его полная ретроспектива в России - впервые. Более ста произведений прибыли из Израильского музея в Иерусалиме, из Marlborough Gallery (Нью-Йорк, Цюрих) и частных коллекций разных стран.

Куратором приглашен испанец Косме де Бараньяно, автор каталога-резоне Жака Липшица. Он выстроил экспозицию как путешествие в мир скульптуры ХХ века. Трудно не признать, что Липшиц - один из идеальных проводников в этом приключении. Близкий приятель Диего Ривера и Пикассо (это с ними он отправится смотреть корриду в Испанию), Амедео Модильяни (который напишет портрет Жака вместе с женой Бертой), Хаима Сутина, Хуана Гриса и архитекторов Ле Корбюзье и Пьера Шаро, Липшиц стал одним из первооткрывателей нового языка скульптуры ХХ века. Но он не был заложником одного раз и навсегда найденного метода. Скульптура для него, похоже, была не только "видом космической силы, которая действует", но и способом познания мира и общения с миром.

Цитата Жака Липшица о "космической природе" скульптуры выбрана куратором в качестве эпиграфа к экспозиции не случайно - навести мосты между ранними, кубистическими произведениями скульптора и его поздними работами.

"Космос" у Липшица - антитеза "хаосу", противостояние распаду, напоминание о единстве человека и мира

Кубистические работы, как, например, "Купальщица" (1917), избегают любого намека не только на литературный сюжет, но и на сходство с натурой. Спускающаяся к реке красавица, застенчиво приподнявшая полы одежды и пугливо поглядывающая в сторону, - сюжет в живописи избитый. Но вы попробуйте эту нимфу изобразить одновременно с разных точек зрения и разных углов, и при этом - сохранить целостность образа, энергию движения и монументальность формы... Нимфа в дальнемприближении начинает выглядеть как прекрасный архитектурный элемент, вполне абстрактного свойства. Не зря третью версию "Купальщицы" (1923) Липшицу заказал американец Альберт Барнс для оформления фасада здания своего фонда. Судя по фотографии, кубистическая красавица вписалась в нишу идеально.

Более поздние же произведения скульптора, скажем, этюды на сюжет "Похищения Европы" (1938), скульптура "Прометей, удушающий орла", получившая золотую медаль на международной выставке в Париже в 1937-м, или 23-тонный "Беллерофонт, укрощающий Пегаса", установленный на территории кампуса Колумбийского университета в Нью-Йорке в 1977-м, - не просто отсылают к историям античных мифов или библейским сюжетам - они на них основаны. Вместо четкого членения кубистических форм - вихрь движения почти барочных скульптур, наделенных яростной экспрессией... Словом, понятно, почему куратор выставки, описывая эти работы Липшица, вспоминает французскую скульптуру XIX века и маньеристов XVI века.

Спрашивается, при чем тут "космическая природа" скульптуры? Эти слова Липшица, разумеется, не имеют никакого отношения к теме "покорения космоса", столь актуальной во время написания его мемуаров, зато напрямую отсылают к сюжетам космогонии... "Космос" тут антитеза "хаосу", противостояние распаду, напоминание о единстве человека и мира, о его базовых элементах...

Фото: Аркадий Колыбалов
На Арбате открылась выставка великих мыслей

Отсюда - шаг до интереса к примитиву, искусству древности и этнографическим объектам. Этот шаг сделали кубисты, которые захаживали в этнографический музей не реже, чем в Лувр. И если Андре Дерена пленили скульптуры из Бенина в Британском музее, то первым приобретением в Париже 18-летнего Липшица для своей коллекции стала африканская раскрашенная резная чаша из Дагомеи. На дворе стоял 1909 год, и такие "безделушки" интересовали разве что этнологов и собирателей экзотических раритетов из далеких стран. Позже Липшиц признается: "Я всегда понимал, что собираю коллекцию для того, чтобы учиться...". И пояснит, чему именно он хотел научиться: "То, что в те времена считалось малозначительным искусством, было более свободным, созидательным, более открытым всем формам самобытного выражения, всем видам смелости в обращении с материалами, и я предпочел окружить себя этими произведениями...".

Любопытно, что глубинный вкус к архаике он сохранит до старости. Среди завершающих выставку работ есть небольшой портрет второй жены Юллы. Нет, не в кубистической манере. Но небольшой этот портрет отлит из бронзы по древней технологии, опробованной тысячелетиями со времен бронзового века.

Что касается прямых отсылок к античным сюжетам, то вначале они были спровоцированы политической ситуацией в мире. Липшиц создает в 1937 году скульптуру своего "Прометея, удушающего орла", имея в виду, конечно, орла Третьего рейха. Это было более чем очевидно, поскольку громадный орел со свастикой в когтях украшал высоченный павильон Германии на Парижской выставке 1937 года (проект Альберта Шпеера). Нельзя не заметить, что Жак Липшиц фактически вступил в полемику на поле античной классики, которую "переформатировали" под свои задачи идеологи нацизма. Кстати, поэтому же Липшиц не мог воспользоваться эстетической традицией античной скульптуры. В образах и Прометея, и орла художник микширует архаику Древнего Египта с европейским экспрессионизмом.

Но раз открыв, какой грозный эффект создает "встреча" архаики, современности, мифа, скульптор начинает использовать его, превращая сюжет - в род шифра, ключа к "головоломке" скульптуры. Выставка позволяет увидеть их вариации - в этюдах, в листах графики. Рядом с ними по-особому воспринимается признание скульптора: "Каждое утро, прежде чем взяться за работу, я смотрю на все, что окружает меня, и я чувствую, что все человечество со мной".

Культура Арт Выставки с Жанной Васильевой
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД
Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО
Лазер "Пересвет" заступил на опытно-боевое дежурство
Матвиенко: РФ не будет выполнять требования Запада по Керчи
В Совфеде и Госдуме спрогнозировали высылку словацкого дипломата