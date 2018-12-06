В сердце старой Москвы открывается уникальный музей "Собрание": одна из крупнейших частных коллекций страны, принадлежащая российскому бизнесмену и меценату Давиду Якобашвили, расположилась на четырех этажах специально построенного здания на Солянке. Гравитационный центр экспозиции - первая в России масштабная выставка механических музыкальных инструментов.

Результат почти 20-летнего коллекционирования и формирования художественного фонда, согласования и строительства нового здания, "Собрание" сегодня по своей художественной ценности и масштабу (более 20 000 экспонатов) претендует на особое место в череде частных музеев, открывшихся в России в последнее десятилетие, и обещает стать значительным культурным явлением страны, центром притяжения творческого и научно-исследовательского сообщества. Примечательна (и очевидна) некоммерческая направленность проекта: вход в музей бесплатный, экскурсии проводятся по предварительной записи на сайте. Все это на поверхности. Что же внутри?

Музей "Собрание" - это пространство европейской эстетики, поэзии быта и культуры технологий просвещенной Европы прошлых столетий. Идейные контуры экспозиции - звук, время, механика: самоиграющие музыкальные инструменты (пианолы из Франции, немецкие оркестрионы, американские механические пианино и рояли-гибриды, ярмарочные органы и органетты, английские и шведские фисгармонии, шарманки и гармоники всевозможных видов) и часовые механизмы (раритетные карманные часы ювелирной выделки, каретные, консольные, "магические" настольные часы работы знаменитого мастера и фокусника Робер-Удена). Этот интеллектуальный мир замершей красоты - то покоящейся, то звучащей - расположился на двух этажах музейного пространства, в интерьерах благородных оттенков серого; кульминация экспозиции - масштабный расписной орган из Бельгии (мастерская Т. Мортье, начало XX в.). Музыкальная механика здесь "живая" - экспонаты отреставрированы специалистами собственной мастерской: звуки старого патефона сменяет французская песня с виниловой пластинки джук-бокса, ностальгическую мелодию шарманки подхватывает скрипично-фортепианный дуэт оркестриона, хрупкий шелест ювелирной музыкальной шкатулки и свирель механической птицы в декоративной клетке сметает заводной ритм джазового оркестра, а в перерывах пространство тишины наполняют звуки фортепианной прелюдии Баха, исполненной одним из сотрудников музея на старинном рояле. Сказочное ощущение. Кадансирует экспозиция впечатляющей коллекцией русской бронзы (Е. Лансере, М. Антокольский, П. Трубецкой, А. Обер, П. Каменский), столового хрусталя и серебра (которая уверенно может соревноваться со знаменитой коллекцией Г. Гюльбенкяна в Лиссабоне), работ золотых и серебряных дел мастеров России и Европы (К. Фаберже, П. Овчинников, И. Хлебников, И. Калтыков, П. Сазиков и др.). Нижний этаж - царство для детей и романтиков: здесь "живут" красочные куклы-автоматоны, музыкальные картины, карусели и целые кукольные города. Не случайно экспозиция завершается именно здесь, ведь "все мы родом из детства", - считает Давид Якобавшили.

История музея связана с памятью о его давнем друге - шведском бизнесмене Билле Линдвалле, предложившем купить его небольшую коллекцию в Стокгольме.

Прямая речь

Давид Якобашвили (бизнесмен, коллекционер, меценат):

"Первые органчики в коллекции Билла мне напоминали о шарманщиках на улицах Грузии. В детстве и у меня были игрушки с движущимися механизмами. Ностальгические чувства возобладали, и я решил, что обязательно должен сделать музей. Это было начало 2000-х, бизнес развивался. Тогда я не предполагал, что коллекция так разрастется. Билл приобщил меня к аукционам, познакомил с коллекционерами, владельцами, дилерами. Я начал собирать русское искусство: сначала русскую бронзу, затем часы, а музыкальные аппараты пополнялись новыми видами. Росла и коллекция изобразительно-прикладного искусства, фотографии, книги, карты. Мы объединили все направления (их около 25) в едином "Собрании" - отсюда и название музея".

В планах музея - проведение лекций по истории механики, звукозаписи и декоративно-прикладного искусства, мастер-классов по часовому делу, музыкально-поэтических вечеров, образовательных программ для детей и студентов. Коллекция пополняется с аукционов, руководство планирует открытие филиала в образовательном центре для одаренных детей "Сириус" в Сочи. Возникновение "Собрания" сегодня видится очень своевременным: России необходимо появление такого музея, который оставляет нас в европейском культурном пространстве, напоминая о глубокой связи российских и европейских традиций искусства.