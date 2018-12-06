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06.12.2018 17:21
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

В Москве проходит финал Международной олимпиады по русскому языку

Текст: Елена Кухтенкова
В столице проходит финал XVI Международной олимпиады по русскому языку для школьников из зарубежных стран. За звание лучшего знатока "великого и могучего" собрались бороться ребята из 33 стран мира.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Лингвистический чемпионат проводится Государственным институтом русского языка имени Пушкина под эгидой Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) при поддержке Министерства просвещения РФ и Россотрудничества.

Участники познакомились с выставкой "Тургенев: французская жизнь русского романа", которая приурочена к 200-летию со Дня рождения писателя.  Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая, обращаясь к зарубежным школьникам, напомнила, что Тургенев "первым познакомил зарубежную публику с произведениями современных ему отечественных авторов и одновременно открыл России европейских литераторов". Она так же подчеркнула, что для преподавателей вуза очень важно, чтобы дети из разных стран, которые читают русских писателей в оригинале, на выставке в Институте Пушкина узнали о роли Тургенева как культурного посланника России в Европе. "Финалисты олимпиады - современные культурные посланники. Эти ребята открывают нам многообразие своих стран и в то же время распространяют знания о русской культуре и языке по всему миру", - цитирует ректора пресс-служба вуза.

Фото: РИА Новости
Нужно ли нашим детям знание древнего языка

В течение этой недели финалисты олимпиады боролись за звание победителей, демонстрируя знания письменного и устного русского языка, а так же страноведения. Кстати, большой популярностью среди ребят пользуются конкурсы чтецов и ораторов. Кроме того, организаторы подготовили для зарубежных школьников интересную культурно-познавательную программу.

7 декабря состоится торжественное закрытие олимпиады, где назовут 10 абсолютных победителей. Они получат право на бесплатное обучение в российском вузе по направлениям "филология" или "лингвистика".

Справка "РГ"

Международная олимпиада по русскому языку для зарубежных школьников проводится уже более 45 лет. С 2016 года отборочный тур работает в онлайн-формате на портале "Образование на русском". Принять участие в отборочном туре может любой школьник, знающий или изучающий русский язык. В 2018 году для участия в олимпиаде на портале "Образование на русском" зарегистрировалось 1640 человек.

Общество Образование
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