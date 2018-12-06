В Норвегии в полицейском участке обнаружили взрывное устройство

В городе Ши к юго-востоку от норвежской столицы сотрудники правоохранительных органов среди почтовых пакетов, которые поступили в полицейский участок, обнаружили взрывное устройство.

Как сообщает норвежская газета VG со ссылкой на представителя местной полиции, найденная бомба была настоящей и в случае взрыва могла привести к печальным последствиям.

"Мы рассматриваем это как нападение на полицию с большим потенциалом нанесения ущерба", - цитирует издание слова одного из руководителей местной полиции Йона Стевена Хасселдаля.

После обнаружения взрывного устройства в полицейский участок были вызваны взрывотехники, всех сотрудников эвакуировали, а здание полиции оцепили. Взрывотехники смогли обезвредить механизм и сообщили, что он должен был сработать сразу после вскрытия пакета.

Сейчас по факту инцидента ведется расследование.