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06.12.2018 21:06
Рубрика: В мире

В Норвегии в полицейском участке обнаружили взрывное устройство

В городе Ши к юго-востоку от норвежской столицы сотрудники правоохранительных органов среди почтовых пакетов, которые поступили в полицейский участок, обнаружили взрывное устройство.

Как сообщает норвежская газета VG со ссылкой на представителя местной полиции, найденная бомба была настоящей и в случае взрыва могла привести к печальным последствиям.

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"Мы рассматриваем это как нападение на полицию с большим потенциалом нанесения ущерба", - цитирует издание слова одного из руководителей местной полиции Йона Стевена Хасселдаля.

После обнаружения взрывного устройства в полицейский участок были вызваны взрывотехники, всех сотрудников эвакуировали, а здание полиции оцепили. Взрывотехники смогли обезвредить механизм и сообщили, что он должен был сработать сразу после вскрытия пакета.

Сейчас по факту инцидента ведется расследование.

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