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06.12.2018 22:09
Рубрика: Спорт

Мяч заморозят до весны

В Премьер-лиге состоится последний тур в этом году
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
В предстоящие выходные и понедельник пройдут последние восемь матчей отечественной Премьер-лиги в календарном году.
Вне зависимости от результатов 17-го тура, первые два места останутся за "Зенитом" и "Краснодаром". Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Вне зависимости от результатов 17-го тура, первые два места останутся за "Зенитом" и "Краснодаром". Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Вне зависимости от результатов 17-го тура, первые два места останутся за "Зенитом" и "Краснодаром". Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Если откровенно, в 17-м туре чемпионата сложно найти матч, претендующий на приставку "топ". Все фавориты играют дома против команд, заметно уступающих им в классе. Разве что "Спартаку" предстоит выезд. И то "красно-белые" встретятся с одним из аутсайдеров Премьер-лиги, "Анжи", будущее которого до сих пор остается под вопросом.

Пожалуй, главная интрига последнего перед зимними каникулами тура - кто останется лидером. Сейчас им является "Зенит". Но если питерцы уступят дома "Рубину", а "Краснодар" победит на своем поле "Уфу", то южане сместят команду Сергея Семака с первого места.

Главная интрига - останется ли "Зенит" лидером до весны или его обгонит "Краснодар"

Как показала встреча в Туле против "Арсенала" (2:4), зенитовцы откровенно устали. В отличие от предыдущих сезонов, у клуба нет равнозначных замен своим лидерам. Ротация состава минимальна. Отсюда и не лучшая игра лидеров команды. Тот же Артем Дзюба не забивает в чемпионате с начала октября.

Но отдельно стоит отметить "надежность" обороны "Зенита". Во многом из-за ошибок защитников, в частности Михи Мевли, питерцы проиграли "Арсеналу". К слову, впервые с 2015 года "сине-бело-голубые" пропустили больше трех мячей во встрече Премьер-лиги.

Фото: Антон Ваганов/ТАСС
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- Мы очень плохо действовали в защите, - не стал скрывать Семак. - Поражение вызвано ошибками. Третий пропущенный мяч обескуражил. В тот момент, когда мы начали давить, соперник забил, причем из-за нашего просчета. Сложно хвалить оборону, если мы пропускаем четыре мяча.

Есть большие проблемы и у "Рубина". Команда перестала выигрывать. И забивать: в последних шести встречах в Премьер-лиге казанцы отличились лишь трижды.

Головной боли главному тренеру "Рубина" Курбану Бердыеву добавляет и Сердар Азмун. Лучший бомбардир казанского клуба пропустит матч в Санкт-Петербурге из-за перебора карточек.

Любопытно также, кто закончит год на третьем месте. Пока его занимает ЦСКА, которому дома принимать "Енисей". Армейцы опережают на два очка "Спартак" и "Локомотив".

Кубок России

На неделе состоялись три матча четвертьфинала Кубка страны. Напомним, что с нынешнего розыгрыша матчи с этой стадии проходят по схеме "дома - в гостях". Так что право на ошибку у топ-клубов, в отличие от предыдущих сезонов, есть.

Самой яркой получилась встреча в Краснодаре, где клуб с одноименным названием принимал "Ростов". Хозяева вели 2:0, но упустили победу. Причем второй мяч гости забили уже на 90-й минуте. Как итог - 2:2.

В очередной раз разочаровал своих болельщиков "Спартак". Кстати, зрителей на арене в Тушино было чуть больше девяти тысяч. Это антирекорд по посещаемости матчей на домашнем стадионе "красно-белых".

Выигрывая 1:0, хозяева не смогли дожать "Урал". Клуб из Екатеринбурга добыл ничью (1:1).

- Перепады будут. Не может так быть, чтобы команда сразу заиграла в тот футбол, который мы хотим, - отметил главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

Еще в одной встрече "Локомотив" одолел дома "Рубин" - 1:0. Ответные матчи пройдут 24 февраля следующего года.

Где будем смотреть

8 декабря, суббота,

Матч ТВ

12.25 "Крылья Советов" - "Ростов". Прямая трансляция.

Матч Премьер

14.45 ЦСКА - "Енисей". Прямая трансляция.
17.15 "Локомотив" - "Оренбург". Прямая трансляция.
19.55 "Анжи" - "Спартак". Прямая трансляция

9 декабря, воскресенье,

Матч Премьер

13.55 "Динамо" - "Урал". Прямая трансляция.
16.15 "Краснодар" - "Уфа". Прямая трансляция.
18.25 "Зенит" - "Рубин". Прямая трансляция.

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