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06.12.2018 17:50
Рубрика: Власть

Хлеб приехал

В село вернутся автолавки
Текст: Ольга Игнатова
Нестандартную и развозную торговлю, то есть всевозможные ларьки, киоски, павильоны, автомагазины и автолавки, решили официально прописать в действующем законе о торговле.
Автолавки - идеальный формат торговли для сельской местности. Фото: РИА Новости Автолавки - идеальный формат торговли для сельской местности. Фото: РИА Новости
Автолавки - идеальный формат торговли для сельской местности. Фото: РИА Новости

Автор поправок - минпромторг - внес их на обсуждение депутатов Госдумы. Сегодня на федеральном уровне нет единого подхода к юридическому оформлению права на размещение подобных объектов, к срокам их аренды. В регионах действуют самые разнообразные нормы, которые зачастую просто путают бизнес. Для тоо, чтобы дать малым и средним предприятиям возможность нормально работать в небольших торговых форматах, минпромторг и разработал единые правила.

Одно из главных новшеств - предпринимателям гарантируется адекватная замена места для торговли, если прежний участок, где размещался павильон или автолавка, понадобился для государственных или муниципальных нужд. Или просто для благоустройства территории. "Меняется место - сохраняется бизнес" - так звучит это правило", - поясняет "РГ" замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Второй важный момент - договор на размещение нестационарных и передвижных объектов. Как уточняет Виктор Евтухов, он будет заключаться на срок 5-7 лет. Затем по заявлению предпринимателя может быть продлен без проведения торгов. Правда, для этого владельцы киосков и автолавок должны честно вести бизнес в рамках заявленного формата. Кроме того, законопроектом предусматриваются общие условия определения мест размещения нестационарных и мобильных торговых объектов - своеобразных "зон свободной торговли". "Это места, на которых возможна торговля по заявительному принципу любым хозяйствующим субъектом", - добавляет Евтухов. Это поможет местным органам наладить торговлю там, куда, например, не пришли торговые сети.

Фото: depositphotos.com
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Автомагазины и автолавки предлагают выделить в отдельную категорию, так как мобильный вид торговли имеет ряд особенностей и преимуществ, например, возможность оперативного размещения в местах спроса "здесь и сейчас".

Автолавки не будут привязаны к месту и не врастут в асфальт, как это было в конце 90-х годов прошлого века и в нулевых годах нынешнего столетия. Они смогут передвигаться по определенным маршрутам, которые должны установить муниципальные власти с учетом насыщенности территорий торговыми объектами. Автолавки незаменимы в сельской местности, в отдаленных поселках и небольших городках, которые не интересны крупным ретейлерам.

При этом Виктор Евтухов подчеркивает, что предприниматели, получая привилегии, должны и сами постараться. "Они обязаны неукоснительно соблюдать требования к внешнему виду объектов, вносить плату в бюджет, выполнять иные условия закона о торговле и заключенных с ними договоров об осуществлении деятельности. В противном случае власти на местах имеют право аннулировать договор", - добавляет Евтухов. Например, если предприниматель самовольно решил изменить прописанную в договоре специализацию, иными словами, согласился торговать рыбой, самовольно переключился на торговлю хлебом или молоком, никого не поставив в известность.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минпромторг Законопроекты и комментарии
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