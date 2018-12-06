7 декабря в Швеции стартует традиционный "Турнир четырех наций".

Местом встреч четырех ведущих сборных мира выбран скромный городок Рэттвик в провинции Даларна, расположенный в 270 километрах от Стокгольма. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России, состав участников международного турнира, являющегося главной репетицией перед чемпионатом мира в Венерсборге, остался неизменным. Противостоять национальной сборной России будут соперники из Финляндии, Норвегии и Швеции.

Напомним, что победителем турнира в 2016 и 2017 годах становилась наша команда.

Тренерский штаб российской сборной во главе с Михаилом Юрьевым вызвал в сборную 18 хоккеистов. В обойме, отправляющейся на защиту звания победителей турнира в Швецию, 12 действующих чемпионов мира, а также двое дебютантов национальной сборной: 21-летний защитник Николай Коньков и 26-летний полузащитник Дмитрий Макаров.

На турнир в Швецию в составе сборной России отправились 12 действующих чемпионов мира

По словам Михаила Юрьева, одна из главных задач для сборной в Швеции - собрать информацию о соперниках накануне чемпионата мира:

- У нас есть информация о том, как будут готовиться соперники к матчам со сборной России на чемпионате мира. Плюс мы получили очень хорошую пищу для размышлений, что нужно крайне серьезно готовиться и к сборной Финляндии, и, разумеется, к шведам. Надо сказать, что финны очень прибавили в организации игры. Возможно, у них нет очень ярких звезд, но есть очень способные хоккеисты.

Расписание "Турнира четырех наций"

7 декабря, пятница

Россия - Норвегия; Швеция - Финляндия.

8 декабря, суббота

Швеция - Россия; Норвегия - Финляндия.

9 декабря, воскресенье

Финляндия - Россия; Норвегия - Швеция.