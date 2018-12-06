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Рубрика: В мире

В Сирии жертвами авиаудара коалиции США стали пять мирных жителей

В Сирии пять человек погибло в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военные источники.

Фото: Министерство обороны РФ
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Уточняется, что обстрел велся в восточном пригороде Дейр-Эр-Зора. Целью должны были стать формирования террористических организаций. Однако среди погибших оказались женщины и дети.

Агентство отмечает, что в последние недели десятки мирных жителей были убиты, значительно больше, включая женщин и детей, получили серьезные ранения. В деревне Аль-Шаафа и городе Хаджин нанесен значительный ущерб жилым домам и административным зданиям.

Напомним, в ноябре сирийский МИД направил в Совет Безопасности ООН заявление о том, что американская коалиция под предлогом борьбы с терроризмом совершает в арабской республике военные преступления.

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