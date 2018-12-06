ВЦИОМ назвал, к кому россияне чаще всего обращаются за помощью

При возникновении сложных ситуаций в жизни 66 процентов россиян чаще всего обращаются за помощью и поддержкой к родственникам и членам семьи. Такие данные приводятся в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

При этом треть (30%) опрошенных надеются на поддержку друзей. Обращаться за помощью именно к друзьям больше свойственно молодежи в возрасте 18-24 лет. Почти каждый пятый (18%) пытается найти поддержку у любимого человека. Но обращаются при возникновении проблем к возлюбленным опять же, как правило, молодые люди.

Женщины чаще обращаются за помощью к родственникам (71%), а мужчины - к друзьям (34%). Довольно редко россияне пытаются найти утешение у коллег по работе (только 4% респондентов дали такой ответ), еще реже - у соседей (3%). К психотерапевтам в трудной ситуации обращаются лишь 1% опрошенных.

А вот 27% заявляют, что не нуждаются в посторонней помощи, предпочитая справляться с проблемами самостоятельно.