Верховная Рада одобрила прекращение Договора о дружбе с РФ

Верховная рада одобрила предложение президента Петра Порошенко расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Законопроект поддержали 277 депутатов при 226 минимально необходимых, сообщают местные СМИ.

Президент Украины подписал указ о расторжении договора с Россией еще в сентябре, после чего документ был направлен в МИД РФ. Однако затем выяснилось, что для вступления в силу указа законопроект должен быть одобрен парламентом. В Раду законопроект был внесен только в декабре.

Сразу же после госпереворота зимой 2014 года киевские власти начали обсуждать возможности расторжения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, отмечают специалисты. Однако до последнего времени они не предпринимали эти шаги из-за юридических последствий. Прежде всего, договор закреплял границы между соседними государствами. В этой связи было принято решение дождаться окончания срока действия документа, а затем не продлевать его. Напомним, Договор должен прекратить действие 1 апреля 2019 года.