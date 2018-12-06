Верховная Рада приняла закон о расширении территории на море

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины", предполагающий расширение контролируемой Киевом территории на Черном море в два раза - с 12 до 24 морских миль. Документ поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает информагентство "Укринформ".

В соответствии с законопроектом, морская охрана Госпогранслужбы имеет право останавливать, осматривать и задерживать суда и их экипаж при подозрении в нарушении украинского законодательства. Если иностранное судно-нарушитель предпринимает попытку скрыться, правоохранители могут преследовать его с целью задержания и привлечения к ответственности.

Как недружественный шаг со стороны Украины расценили законопроект российские эксперты. При этом особо отмечается, что Украина увеличивает в одностороннем порядке контролируемую морскую территорию. Кроме того, в этой зоне всем судам запрещается отключение автоматической идентификационной системы. Это позволит фиксировать заходы судов в порты Крыма. Тем самым создаются дополнительные возможности для провокаций на Черном море.