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06.12.2018 20:40
Рубрика: Экономика

Вице-премьер поручил провести мониторинг заросших лесом сельхозземель

Текст: Евгений Гайва

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минприроды, Минсельхозу, Минэкономразвития и другим заинтересованным ведомствам провести мониторинг сельскохозяйственных земель, заросших лесом, сообщила пресс-служба вице-премьера. На основе полученных данных будут приняты решений о дальнейшей судьбе этих земель. Вопросы использования лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, обсуждались в ходе совещания, которое провел Алексей Гордеев.

Фото: PhotoXPress.ru
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По оценкам Рослесхоза, площадь неиспользуемых сельхозземель, заросших лесом, составляет 30-40 миллионов гектаров. Как планируется, в ходе мониторинга Рослесхоз и Россельхознадзор будут выявлять такие земли и направлять информацию губернаторам для принятия решения об их дальнейшей судьбе.

"Губернатор в этом случае вправе перевести непригодные для осуществления сельскохозяйственного производства земли в состав земель лесного фонда. А регион сможет получать средства из федерального бюджета для ведения лесного хозяйства в этих лесах в соответствии с требованиями Лесного кодекса", - говорится в сообщении.

В случае принятия решения о целесообразности использования покрытых лесом земель для производства сельскохозяйственной продукции, будет необходимо привести их в надлежащее состояние и вовлечь в сельскохозяйственный оборот.

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Кроме того, в ходе совещания была отмечена необходимость законодательного урегулирования правового статуса таких земель. В частности, соответствующие поправки могут быть внесены ко второму чтению законопроекта о защитных лесах.

Сейчас правовой статус лесов на землях сельхозназначения не урегулирован, потому регионы не имеют оснований для использования финансовых средств на их содержание. Между тем, эти леса ничем не отличаются от лесов, расположенных на землях лесного фонда и также требуют ухода, охраны от пожаров и незаконных рубок, защиты от вредителей и болезней.

Экономика АПК Правительство Вице-премьеры
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