Видео: Первая ступень Falcon 9 упала в Атлантический океан

Американская компания SpaceX не смогла посадить на специальную площадку в штате Флорида многоразовую первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Отказал один из элементов. Глава корпорации Илон Маск написал в Twitter, что аппарат приводнился, не поврежден и передает данные. На поиски направлен спасательный корабль.

Напомним, в среду с базы ВВС США на мысе Канаверал стартовал космический корабль Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2,5 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов. Стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 8 декабря.

Добавим, что SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени ракеты Falcon 9, оснащенной четырьмя посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашютов.