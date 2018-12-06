Видеотрансляция интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам

Премьер-министр Дмитрий Медведев в прямом эфире дал интервью пяти российским телеканалам. Глава правительства ответил на вопросы ведущих информационно-аналитических программ, подвел итоги уходящего года.

В интервью приняли участие Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев ("Россия 1"), Ирада Зейналова (НТВ), Илья Доронов (РБК), а также Ирита Минина, автор программы "Лично знаком" на телеканале "Томское время".

Транслировали интервью председателя правительства телеканалы "Россия 1", "Россия 24", РБК, а также Russia Today. Также увидеть его можно было на странице правительства в социальной сети Вконтакте и на канале в YouTube.

Традиционное для конца года интервью впервые вышло в эфир в конце декабря 2008 года в записи. В дальнейшем Дмитрий Медведев отвечал на вопросы ведущих исключительно в прямом эфире.

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