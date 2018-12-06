Владелец клиники по оплодотворению зачал 43 ребенка

В Нидерландах владелец клиники по оплодотворению в нарушение закона экономил на работе с донорами мужского пола и зачал 43-х детей с использованием собственного материала, сообщает газета Tages-Anzeiger.

Об этом стало известно только в 2017 году при весьма необычных обстоятельствах. Житель Гааги Мартин в репортаже об этой клинике увидел исполнительного директора и остолбенел: оба были похожи как две капли воды. После этого молодой человек направил образцы ДНК в институт в Техасе, который внес его в свою базу данных. Мартин получил ответ, что он имеет 26 близких родственников. "Я был совершенно потрясен, когда по электронной почте со мной стали связываться многочисленные братья и сестры со всей Европы", - поделился юноша с друзьями. Это факт стал также достоянием правоохранительных органов.

По версии следствия, до 2004 года в Нидерландах было разрешено работать с анонимными донорами спермы. Этим воспользовался специалист Ян Карбаат. Он не тратил время и деньги на доноров, а занимался оплодотворением яйцеклеток клиенток сам. В 2009 году Карбаат закрыл клинику в связи с нарушениями финансовой отчетности и порядка ведения списков доноров. Образцов ДНК врач предусмотрительно не оставил. Лишь после его смерти на 89-м году жизни в апреле 2017 года ложь выплыла наружу.

Правоохранители изъяли в доме медика зубную щетку и другие личные предметы и установили его ДНК. По предварительным данным, Карбаат приходится отцом сорока для сорока трех человек. Причем, старшему из них исполнилось 43 года - младшему - девять. Полиции не исключают, что за время работы клиники с 1950-х годом общих родственников по линии Карбаата может насчитываться более двухсот.