Закон Вологодской области от 5 декабря 2018 года № 4454-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят постановлением Законодательного Собрания области № 490 28 ноября 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области (далее - фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в сумме 16 336 016,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 16 119 862,5 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 194 692,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда в сумме 16 336 016,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2020 год в сумме 17 577 396,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 17 344 814,7 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 209 489,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 18 732 729,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18 484 797,5 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 223 315,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда на 2020 год в сумме 17 577 396,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 18 732 729,2 тыс. рублей.

Статья 2, Доходы бюджета фонда

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета фонда на 2019 год в разрезе основных источников доходов согласно приложению 1 к настоящему закону области, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему закону области.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета фонда

Утвердить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета фонда согласно приложению 3 к настоящему закону области;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета фонда согласно приложению 4 к настоящему закону области.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему закону области;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему закону области.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетом фонда

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 год" бюджетом фонда, согласно приложению 7 к настоящему закону области.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в плановый период 2020 и 2021 годов бюджетом фонда, согласно приложению 8 к настоящему закону области.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году бюджетом фонда, согласно приложению 9 к настоящему закону области.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в плановый период 2020 и 2021 годов бюджетом фонда, согласно приложению 10 к настоящему закону области.

Статья 6. Нормированный страховой запас

1. Установить размер нормированного страхового запаса фонда:

на 2019 год в сумме 1 002 046,7 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 1 078 202,2 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1 149 363,6 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Вологодской области, в размере процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам из фонда.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета фонда в 2019 году

Остатки средств по состоянию на 1 января 2019 года на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования направляются фондом в 2019 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета фонда.

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона области.

Настоящий закон области вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор области О.А.Кувшинников

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