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06.12.2018 18:00
Рубрика: Общество

Выжутович: Счастье россиян не зависит от материального достатка

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)

Не в деньгах счастье

ВЦИОМ обнародовал очередной индекс счастья. По результатам телефонного опроса, проведенного 14 ноября, 84 процента россиян называют себя счастливыми. Более трети опрошенных черпают счастье в семье. Каждого пятого делают счастливым хорошее здоровье - свое и близких. В ряду факторов, ухудшающих социальное самочувствие - материальные трудности (12 процентов), низкие зарплаты и задержки выплат, а также плохое здоровье (5). Как было ясно и без всяких опросов, счастье - привилегия молодых. Социологи лишь подтвердили это: среди тех, кто считает себя счастливым, абсолютное большинство составляют люди от 18 до 24 лет.

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Компания "Медиалогия" проанализировала упоминаемость разных регионов России в контексте понятия "счастье" в соцсетях, блогах и на форумах. Лидируют по количеству упоминаний в этом контексте Москва (28,4 процента) и Санкт-Петербург (15,2). В первую десятку также вошли Крым, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская области, Краснодарский край, Удмуртия, Татарстан и Марий Эл.

84 процента россиян называют себя счастливыми людьми. Их счастье не зависит от материального достатка

Исследования ВЦИОМ по индексу счастья проводятся с 1990 года. Вопрос ставится так: "В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?" Варианты ответов: "Да, скорее счастлив", "Безусловно, счастлив", "Определенно несчастлив", "Скорее несчастлив". Из соотношения этих ответов высчитывается индекс счастья. И всякий раз он оказывается достаточно высоким. Люди гордятся благополучием в семье. Они находят радость в детях и внуках. Они счастливы, поскольку в жизни все удалось. Они видят счастье в интересной работе. Они довольны здоровьем своим и своих близких.

Фото: depositphotos.com
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Можно ли результаты подобных опросов интерпретировать слишком оптимистично, делая вывод о почти поголовной счастливости россиян? От такой интерпретации предостерегают сами социологи, подчеркивая, что повсюду (не только в России) на вопрос "счастливы ли вы?" граждане дают положительный ответ. "Респондент же не может ответить анкетеру, что он лузер и недотепа, - говорит Вячеслав Тарасов, врач-психиатр, специализирующийся на проблемах изучения массового сознания. - Вопрос о счастье всегда косвенным образом подразумевает определение, оценку самого себя. На вопрос, все ли у вас хорошо, вы, как правило, говорите "да". Рассказывать об обратном не очень приятно - "я неудачник на работе, у меня чудовищные отношения в семье, дети оболтусы" и так далее. Это обычно высказывается только очень близким людям, друзьям, да и то неохотно".

Другая очевидная вещь: счастье россиян не зависит от материального достатка. Для большинства из них воистину не в деньгах счастье. Никакие дефолты, кризисы, падения рубля, прочие экономические неурядицы не мешают им чувствовать себя счастливыми. Например, в апреле 2014 года индекс счастья достиг исторического максимума в 64 процента, а в конце декабря, когда цена доллара доходила до 80 рублей и народ в потребительском ажиотаже сметал с прилавков все, что попадалось под руку, индекс опустился лишь на 5 пунктов - до 59. А в 2010-2011 годах, когда экономика устойчиво росла (ВВП в 2010 году прибавил 4,5 процента, в 2011-м - 4,3), ВЦИОМ фиксировал не увеличение, а снижение значений индекса счастья. Так, в сентябре 2010 года он составил те же, что и в марте 2009-го 48 пунктов, а в сентябре 2011-го - 41 пункт.

Опрос: Что нужно россиянам для счастья

Как показало другое исследование (его провел фонд "Общественное мнение"), граждане высоко оценивают положение России в мире как раз по уровню экономического развития. Почти четверть опрошенных считают, что по этому показателю страна находится в первой десятке, а около 40 процентов - что между 10-м и 50-м местом. К числу "наиболее отстающих стран" Россию отнесли лишь 6 процентов респондентов. А вот собственный достаток граждане оценивают скромнее. Только 12 процентов опрошенных включили Россию в "первую десятку" по уровню материального положения населения, 36 процентов поставили ее между 10-м и 50-м местом, 24 процента - между 50-м и 100-м, а 11 процентов причислили к отстающим странам.

В ряду факторов, ухудшающих социальное самочувствие, - болезни и старость, конфликты в семье, одиночество

По официальной статистике, 13,1 процента населения живет сегодня за порогом бедности (т.е. с доходами ниже прожиточного минимума). Минимальная зарплата у трети работников менее 1,5 прожиточного минимума, а у каждого пятого - ниже прожиточного минимума. Почти 40 процентов россиян называют себя бедными людьми. Дело усугубляется тем, что происходит воспроизводство бедных с одновременным формированием у них особой субкультуры бедности. То есть растет число трудоспособных людей, не желающих работать. Они стремятся стать получателями социальной помощи, уповают на государство, полагаются только на власть.

Фото: depositphotos.com
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По мнению экспертов, официальная статистика занижает количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Поскольку занижается и сам прожиточный минимум. А пятнадцатикратная разница в обеспеченности между самыми богатыми и самыми бедными не учитывает скрытых доходов. Цифры, которыми оперирует официальная статистика, информируя об уровне бедности и об уровне социального расслоения, вообще достаточно условны. Мы в точности не знаем, сколько в России бедных. Ведь даже по официальным оценкам Росстата, примерно 25 процентов ВВП производится теневой экономикой. Это касается и доходов населения (особенно самозанятых граждан), значительная часть которых находится в тени.

А чего нашим гражданам не хватает для счастья? В ряду факторов, ухудшающих социальное самочувствие, - болезни и старость, конфликты в семье, одиночество, плохие жилищные условия, неуверенность в завтрашнем дне. Все что угодно, только не отсутствие достатка. 

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ
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