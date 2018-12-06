Выжутович: Счастье россиян не зависит от материального достатка

Не в деньгах счастье

ВЦИОМ обнародовал очередной индекс счастья. По результатам телефонного опроса, проведенного 14 ноября, 84 процента россиян называют себя счастливыми. Более трети опрошенных черпают счастье в семье. Каждого пятого делают счастливым хорошее здоровье - свое и близких. В ряду факторов, ухудшающих социальное самочувствие - материальные трудности (12 процентов), низкие зарплаты и задержки выплат, а также плохое здоровье (5). Как было ясно и без всяких опросов, счастье - привилегия молодых. Социологи лишь подтвердили это: среди тех, кто считает себя счастливым, абсолютное большинство составляют люди от 18 до 24 лет.

Компания "Медиалогия" проанализировала упоминаемость разных регионов России в контексте понятия "счастье" в соцсетях, блогах и на форумах. Лидируют по количеству упоминаний в этом контексте Москва (28,4 процента) и Санкт-Петербург (15,2). В первую десятку также вошли Крым, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская области, Краснодарский край, Удмуртия, Татарстан и Марий Эл.

84 процента россиян называют себя счастливыми людьми. Их счастье не зависит от материального достатка

Исследования ВЦИОМ по индексу счастья проводятся с 1990 года. Вопрос ставится так: "В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?" Варианты ответов: "Да, скорее счастлив", "Безусловно, счастлив", "Определенно несчастлив", "Скорее несчастлив". Из соотношения этих ответов высчитывается индекс счастья. И всякий раз он оказывается достаточно высоким. Люди гордятся благополучием в семье. Они находят радость в детях и внуках. Они счастливы, поскольку в жизни все удалось. Они видят счастье в интересной работе. Они довольны здоровьем своим и своих близких.

Можно ли результаты подобных опросов интерпретировать слишком оптимистично, делая вывод о почти поголовной счастливости россиян? От такой интерпретации предостерегают сами социологи, подчеркивая, что повсюду (не только в России) на вопрос "счастливы ли вы?" граждане дают положительный ответ. "Респондент же не может ответить анкетеру, что он лузер и недотепа, - говорит Вячеслав Тарасов, врач-психиатр, специализирующийся на проблемах изучения массового сознания. - Вопрос о счастье всегда косвенным образом подразумевает определение, оценку самого себя. На вопрос, все ли у вас хорошо, вы, как правило, говорите "да". Рассказывать об обратном не очень приятно - "я неудачник на работе, у меня чудовищные отношения в семье, дети оболтусы" и так далее. Это обычно высказывается только очень близким людям, друзьям, да и то неохотно".

Другая очевидная вещь: счастье россиян не зависит от материального достатка. Для большинства из них воистину не в деньгах счастье. Никакие дефолты, кризисы, падения рубля, прочие экономические неурядицы не мешают им чувствовать себя счастливыми. Например, в апреле 2014 года индекс счастья достиг исторического максимума в 64 процента, а в конце декабря, когда цена доллара доходила до 80 рублей и народ в потребительском ажиотаже сметал с прилавков все, что попадалось под руку, индекс опустился лишь на 5 пунктов - до 59. А в 2010-2011 годах, когда экономика устойчиво росла (ВВП в 2010 году прибавил 4,5 процента, в 2011-м - 4,3), ВЦИОМ фиксировал не увеличение, а снижение значений индекса счастья. Так, в сентябре 2010 года он составил те же, что и в марте 2009-го 48 пунктов, а в сентябре 2011-го - 41 пункт.

Как показало другое исследование (его провел фонд "Общественное мнение"), граждане высоко оценивают положение России в мире как раз по уровню экономического развития. Почти четверть опрошенных считают, что по этому показателю страна находится в первой десятке, а около 40 процентов - что между 10-м и 50-м местом. К числу "наиболее отстающих стран" Россию отнесли лишь 6 процентов респондентов. А вот собственный достаток граждане оценивают скромнее. Только 12 процентов опрошенных включили Россию в "первую десятку" по уровню материального положения населения, 36 процентов поставили ее между 10-м и 50-м местом, 24 процента - между 50-м и 100-м, а 11 процентов причислили к отстающим странам.

В ряду факторов, ухудшающих социальное самочувствие, - болезни и старость, конфликты в семье, одиночество

По официальной статистике, 13,1 процента населения живет сегодня за порогом бедности (т.е. с доходами ниже прожиточного минимума). Минимальная зарплата у трети работников менее 1,5 прожиточного минимума, а у каждого пятого - ниже прожиточного минимума. Почти 40 процентов россиян называют себя бедными людьми. Дело усугубляется тем, что происходит воспроизводство бедных с одновременным формированием у них особой субкультуры бедности. То есть растет число трудоспособных людей, не желающих работать. Они стремятся стать получателями социальной помощи, уповают на государство, полагаются только на власть.

По мнению экспертов, официальная статистика занижает количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Поскольку занижается и сам прожиточный минимум. А пятнадцатикратная разница в обеспеченности между самыми богатыми и самыми бедными не учитывает скрытых доходов. Цифры, которыми оперирует официальная статистика, информируя об уровне бедности и об уровне социального расслоения, вообще достаточно условны. Мы в точности не знаем, сколько в России бедных. Ведь даже по официальным оценкам Росстата, примерно 25 процентов ВВП производится теневой экономикой. Это касается и доходов населения (особенно самозанятых граждан), значительная часть которых находится в тени.

А чего нашим гражданам не хватает для счастья? В ряду факторов, ухудшающих социальное самочувствие, - болезни и старость, конфликты в семье, одиночество, плохие жилищные условия, неуверенность в завтрашнем дне. Все что угодно, только не отсутствие достатка.