WhatsApp получит долгожданную версию для планшетов

Один из популярных мессенджеров WhatsApp получит версию для Android-планшетов.

В Google Play появилась возможность скачать бета-версию программы (но только для участников программы тестирования). С большой вероятностью финальная версия появится уже в ближайшее время.

Приложение работает толькот на тех планшетах под Android, которые поддерживают 3G/LTE. По данным первых испытателей, в бета-версии не работает синхронизация данных между планшетом и смартфоном.

Мессенджер WhatsApp появился в 2009 году. В 2014 году он был куплен Facebook за 22 млрд долларов. Общее число пользователей превышае 1 млрд человек.