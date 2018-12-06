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WhatsApp получит долгожданную версию для планшетов

06.12.2018,  
10:44
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Один из популярных мессенджеров WhatsApp получит версию для Android-планшетов.

В Google Play появилась возможность скачать бета-версию программы (но только для участников программы тестирования). С большой вероятностью финальная версия появится уже в ближайшее время.

Названы самые безопасные для пользователей мессенджеры

Приложение работает толькот на тех планшетах под Android, которые поддерживают 3G/LTE. По данным первых испытателей, в бета-версии не работает синхронизация данных между планшетом и смартфоном.

Мессенджер WhatsApp появился в 2009 году. В 2014 году он был куплен Facebook за 22 млрд долларов. Общее число пользователей превышае 1 млрд человек.

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