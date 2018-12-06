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Xiaomi выпустила первый смартфон на самом мощном в мире процессоре

06.12.2018,  
18:38
Текст:  Антон Благовещенский

Спустя всего сутки после презентации нового флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 855 компания Xiaomi показала первый смартфон на его базе. Им стала модифицированная модель аппарата Mi Mix 3.

Snapdragon 855, анонсированный 5 декабря, является самым мощным на сегодняшний день. Об этом в ходе своего выступления заявил глава компании OnePlus Пит Лау. Его компания также готовит смартфон на топовом чипе от Qualcomm.

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Благодаря встроенному в процессор 5G-модему Snapdragon X50 смартфон сможет работать в мобильных сетях пятого поколения, передает GizChina. Скорость передачи данных при этом может достигать 2 Гбит/сек.

Помимо Xiaomi, смартфоны с поддержкой 5G в ближайшем будущем намерены представить OnePlus и Samsung.

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