Захарова предложила главкому ВМС Украины уйти в отставку

Главкому ВМС Украины Игорю Воронченко стоило бы выйти в отставку, а не отправляться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат с иронией уточнила, что адмирал отправил своих подчиненных выполнять приказ, который заведомо нарушал закон, а теперь пытается их освободить.

"Если только это не новая форма извращения киевского режима - капитуляция в мирное время", - подчеркнула Захарова.

Ранее Воронченко озвучил, что готов обменять себя на 24 украинских военнослужащих, задержанных за незаконное пересечение границы РФ в Керченском заливе. Эксперты назвали заявление главкома попыткой привлечь внимание СМИ.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России. Суда опасно маневрировали и не отзывались на законные требования российских пограничников. В результате моряки и корабли были задержаны и отправлены в Керчь на временную стоянку. По факту инцидента расследуется уголовное дело о нарушении российской границы.