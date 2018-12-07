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AliExpress рассказал, что покупают россияне

07.12.2018,  
13:22
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В уходящем 2018 году российские покупатели маркетплейса AliExpress и принадлежащей ему площадки Tmall наиболее активно искали смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi 4. Интерес к китайским аппаратам вырос в 10 раз по сравнению с 2017 годом.

Лидерами по числу поисковых запросов к AliExpress, помимо Xiaomi, также стали Huawei и Apple. Всего за год россияне искали смартфоны в китайском маркетплейсе примерно 10 миллионов раз, пишет РБК.

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В десятку самых популярных запросов также вошли наушники, часы и рюкзаки. Однако главным трендом 2018 года стал рост интереса российских покупателей к известным брендам. Например, продукцией Samsung отечественные покупатели стали интересоваться в восемь раз больше по сравнению с 2017 годом, а товарами Bosch - в семь раз.

Увеличение интереса к более дорогим брендовым товарам связано с ростом покупательской способности россиян и сокращением сроков доставки покупок, уверен глава AliExpress в России Лю Вэй.

По состоянию на октябрь 2018 года число российских покупателей AliExpress превысило 20 миллионов человек.

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