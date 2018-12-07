Алина Загитова уступила японке в короткой программе в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова идет второй после короткой программы в финале Гран-при, который стартовал в канадском Ванкувере.

Загитова справилась с программой, в том числе с прыжковой частью: сделала свой коронный каскад "тройной лутц - тройной ритбергер", а также двойной аксель и тройной флип. Но судьи оценили выше техничный прокат японки Рики Хихиры, которая тоже показала свой козырь - сложнейший тройной аксель (82,51 против 77,53).

Оценка Кихиры - новый мировой рекорд. Раньше он принадлежал Алине.

Третье место после короткой программы занимает еще одна российская спортсменка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (70,65). В арсенале Лизы также есть тройной аксель. Правда, в Ванкувере он получился с помаркой.

Софья Самодурова, которая в свой дебютный взрослый сезон пробилась в финал Гран-при, расположилась на пятой строчке (68,24).

Между тем

Короткие программы представили и мужчины. Лидерство захватил американец Натан Чен (92,99). Второй результат и японца Шомы Уно (91,67), третий - у чешского фигуриста Михала Бжезины (89,21). Россиянин Сергей Воронов по результатам короткой программы идет пятым (82,96).