Более 700 учащихся задержаны во Франции в ходе акций протеста

Полиция Франции задержала более 700 учащихся в ходе четвертой акции протеста против реформы системы среднего образования и, в частности, правил сдачи экзаменов на степень бакалавра. Была нарушена работа 280 учебных заведений, 45 из них были заблокированы.

Об этом в четверг сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на французское министерство внутренних дел. Во Франции ежедневно акциями протеста охвачены не менее 200 школ и лицеев. Перед несколькими учебными заведениями митингующие сожгли автомобили.

Ряд лицеев был закрыт по решению их руководства, и взят под охрану полиции. Для обеспечения безопасности школьников в некоторых акциях принимают участие и их родители, пишет ТАСС.

Своими протестами учащиеся также выражают обеспокоенность тем, что получаемые знания не обеспечивают им успешного начала трудовой деятельности. Одно из самых важных требований, которое активно поддержали родители: защитить школы от действий наркодилеров.

К протестам лицеистов и школьников присоединились и студенты. В Париже они блокировали два отделения университета Сорбонна. Они требуют отменить повышение платы за обучение, в том числе и регистрационной платы иностранцам за право получать образование в вузах Франции.