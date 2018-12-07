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07.12.2018 03:15
Рубрика: Экономика

Большинство работодателей следят за сотрудниками в соцсетях

Текст: Ольга Игнатова
59 процентов компаний отслеживают нахождение сотрудников в соцсетях. Это больше, чем три года назад. Тогда поведение сотрудников в соцсетях регулировалось в 51 проценте компаний.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (его результаты имеются в распоряжении "Российской газеты"). Как пояснили в компании, в опросе приняли участие 500 представителей работодателей и 1600 россиян в возрасте 18-54 лет, зарегистрированных в социальных сетях.

Фото: Depositphotos.com
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Главное, чего боятся работодатели, это разглашения коммерческой тайны. Таких опасливых начальников 37 процентов. При этом в SuperJob подчеркивают, что за три года с момента проведения аналогичного опроса, количество компаний, установивших запрет на разглашение коммерческой тайны, стало больше почти в 1,5 раза: в 2015 году такой запрет действовал только в 25 процентах компаний.

В 21 проценте компаний руководство требует от сотрудников соблюдения этики поведения в соцсетях. Иными словами, если человек пишет комментарии под постами, то должен выражаться корректно и никак не затрагивать интересы компании, в которой работает. 18 процентов работодателей категорически запрещают публиковать негативные комментарии о работе, руководстве, коллегах.

В каждый двадцатой компании действует запрет на публикацию в интернете фотографий в униформе или с рабочего места. В 4 процентах компаний запрещено выкладывать любую информацию о работе.

Другие правила есть в каждой сотой организации. Среди них - запрет критики властей и размещения недостоверной информации о товарах и услугах. 27 процентов работодателей блокируют персоналу выход в соцсети с рабочего компьютера.

Профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Любовь Храпылина считает, что любые чрезвычайные меры контроля и надзора со стороны работодателя - это все нецивилизованные и затратные пути, которые никак не повышают трудовую дисциплину и производительность в коллективе.

"Можно на работе все, что угодно заблокировать, выпустить специальный приказ для всех сотрудников под личную роспись каждого о том, что они не могут использовать рабочее время на интернет, понаставить в каждом кабинете камеры, но, уверяю вас, никакого эффекта для компании от этого не будет", - уверена эксперт.

Фото: photoxpress
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По ее мнению, проблема не в сотрудниках, которые, придя на работу, начинают перелистывать странички в соцсетях и болтать с друзьями, обсуждая личные темы. Проблема в начальниках, которые не могут занять своих сотрудников полезной для компании деятельностью на положенные 8 часов рабочего времени.

"Мы проводили опросы, - говорит Храпылина, - и задавали работникам вопрос, насколько, по их оценкам, на работе используется их интеллектуальный и трудовой потенциал. Только 29 процентов считают, что их потенциал полностью задействован в рабочем процессе. Это - крайне низкий показатель".

Получается, делает вывод эксперт, работодатели либо вообще не заинтересованы, чтобы их коллективы работали хорошо, либо опасаются, что слишком успешные подчиненные могут составить им конкуренцию. Поэтому пусть уж лучше сидят в соцсетях. А если слишком много времени там начнут проводить, можно и премии лишить.

"Вот такой абсурдный подход", заключает Храпылина.

Экономика Работа
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