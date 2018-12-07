Брошен жребий квалификации ЧЕ по футболу для сборных резерва

Состоялась жеребьевка групп различных стадий отбора на чемпионаты Европы по футболу среди команд резерва в различных возрастных категориях.

ЧЕ-2019 U-19. 20-26 марта будущего года. Россия (хозяин, главный тренер - Андрей Гордеев), Ирландия, Румыния, Азербайджан. Выход на Евро в Армении - победитель группы.

ЧЕ-2019 U-17. 20-26 марта. Россия (Дмитрий Хомуха), Шотландия (хозяин), Польша, Португалия. Выход на Евро в Ирландии - победители восьми групп и семь команд со вторых мест.

ЧЕ-2020 U-19. 13-19 ноября. Россия (Александр Кержаков), Уэльс (хозяин), Польша, Косово. Выход в следующий раунд - 1-2-е места в 13 группах, плюс одна команда с третьего места.

ЧЕ-2020 U-17. 24-30 октября. Россия (Станислав Коротаев), Румыния (хозяин), Швейцария, Сан-Марино. Идут дальше: 1-2-е места в 13 группах, плюс четыре команды с третьих мест.