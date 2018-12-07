Бывший глава военной разведки Южной Кореи покончил с собой

Экс-глава военной разведки Республики Корея Ли Чжэ Су сегодня покончил с собой. В 2013-2014 годах он возглавлял вторую наиболее влиятельную спецслужбу Южной Кореи - Командование оборонной безопасности министерства обороны. Данная организация сочетает функции военной разведки и контрразведки.

Тело 60-летнего Ли было найдено в пятницу, в 14:48 по местному времени в административном округе Сонпха в Сеуле на тротуаре у одного из высотных офисных зданий. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть.

Ли Чжэ Су находился под следствием по подозрениям в организации слежки за родственниками погибших в ходе крушения парома "Севоль" в апреле 2014 года. Против него были выдвинуты обвинения, что он мобилизовал силы спецслужбы для организации слежки и сбора личных данных по родственникам погибших в ходе крушения парома "Севоль" в апреле 2014-го. После трагедии общественность стала обвинять правительство и президента Пак Кын Хе в бездействии. После отстранения Пак от власти спецслужбы, как военная, так и гражданская, были обвинены во вмешательстве во внутреннюю политику, незаконных слежках и прочих нарушениях. Тюремные сроки уже получили ряд глав спецслужб и их помощников. Обвинения в отношении Ли Чжэ Су были частью этой кампании.

По словам представителей полиции административного округа Сонпха Сеула, в оставленной Ли сумке была обнаружена записка. Согласно попавшей в прессу информации, в ней было сказано: "Я беру все с собой и ухожу". Однако в полиции отказались комментировать эту информацию, содержание записки пока не разглашено.

Вместе с тем, адвокат погибшего Лим Чхон Ён выразил удивление и шок по поводу произошедшего. По словам юриста, Ли до конца был уверен в своей невиновности, говорил, что военная разведка бросила все силы на организацию процесса спасения и поиска тел погибших на "Севоле". "Вероятно давление оказалось слишком сильным", - сказал Лим.

Ли Чжэ Су до этого заявлял журналистам, что ему "нечего стыдиться" и он "готов понести ответственность за все нарушения", если таковые будут выявлены.