В следующем году посетителей ГМИИ им. А.С. Пушкина ожидает множество сюрпризов - от главных работ Артемизии Джентилески (1593-1653) и ее современников до собраний Фонда Louis Vuitton.

Одной из выставок-хитов станет созданная британской галереей Тейт экспозиция, которая посвящена Лондонской школе живописи. "Темой я выбрала Лондонскую школу, так как без нее невозможно представить западное послевоенное искусство ХХ века", - заметила на "Деловом завтраке" в "РГ" директор Пушкинского музея Марина Лошак. Экспозиция, посвященная британским живописцам Франку Ауэрбаху, Дэвиду Бомбергу, Фрэнсису Бэкону, Люсьену Фрейду и многим другим, которые в 1950-е годы оказались чужды моде на абстракцию, оставаясь верными фигуративной живописи, с успехом прошла в Лондоне, Лос-Анджелесе, Малаге и Орхусе. Теперь очередь за Москвой - выставка откроется 4 марта 2019 года.

В ноябре цикл экспозиций, посвященных британскому искусству, продолжит выставка Томаса Гейнсборо (1727-1788), которая позволит познакомиться с творчеством одного из основателей британской школы XVIII столетия, яркого и своеобразного представителя "Золотого века британской живописи", любимого художника короля Георга III и его семьи.

Важное место в выставочном пространстве по-прежнему будет занимать Италия: пройдут экспозиция "Артемизия Джентилески и ее современники" (работы первой четверти XVII века из собрания Национального музея Каподимонте в Неаполе) и выставка "В конце пребывает начало...", посвященная 500-летию со дня рождения венецианского художника Якопо Тинторетто. Инсталляцию представят в Венеции в рамках программы "Пушкинский XXI".

От античности до наших дней, от восточной экзотики до британской живописи - в музее на Волхонке

Летом кураторская группа музея представит выставку "Щукин. Биография коллекции", посвященную собранию произведений московского мецената Сергея Ивановича Щукина и его братьев.

В это же время в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков будет представлена коллекция Фонда Louis Vuitton. В нее войдут произведения из собрания страстного коллекционера Бернара Арно. Среди экспонатов - работы художников молодого поколения, например, Жан-Мишеля Баскии и Бэнкси.

Выставка "Русские Йордансы" (сентябрь) посвящена творчеству некогда самому популярному художнику Антверпена после Рубенса. В экспозицию работ Якоба Йорданса (1593-1678) войдут 15 крупноформатных картин и около 20 рисунков, отражающих все этапы творческой биографии Йорданса.

В октябре 2019 года откроется экспозиция "Дагеротип, автохром, полароид 1/1", приуроченная к 180-летию изобретения фотографии. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков пройдет экспозиция "Арабески. Восток-запад", подготовленная совместно с фондом Марджани. Каждый из семи залов станет отдельным рассказом, как рождался этот интерес к Востоку и как от прямого заимствования художники переходили к новым трактовкам.

Осенняя экспозиция "Оскар Шлеммер: танцующий художник" будет посвящена немецкому хореографу Оскару Шлеммеру (1888-1943), который считается одним из пионеров искусства современного перформанса, исследователем самой природы театральности.

Кроме того, в ГМИИ им. А.С. Пушкина представят выставку "Античное искусство. Коллекция Михаила и Елены Карисаловых" и экспозицию "Цветаев и Юсуповы", посвященную одной из страниц истории Музея изящных искусств, созданного по инициативе профессора Цветаева.