Дачников не будут обязывать получать патент

Получение патента для дачников будет носить добровольный характер. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов.

"Утверждения, что патент будет обязательным для дачников - просто спекуляция и ложь", - приводит его слова пресс-служба партии.

Неверов объяснил, что никто не имеет права требовать патент в обязательном порядке. "Если у вас есть личное подсобное хозяйство, вы реализуете излишки и не планируете выходить на уровень более широкой торговой деятельности, то и приобретать патент не нужно", - пояснил депутат.

Патенты для личных подсобных хозяйств станут одной из тем обсуждения на съезде "Единой России". Неверов как один из модераторов дискуссионной площадки "Развитие сельских территорий" напомнил , что Владимир Путин поручил разработать государственную программу "Развитие сельских территорий", которая должна реализовываться с 2020 года. В этой программе важное место уделяется личным подсобным хозяйствам. По словам Неверова, сейчас в России зарегистрировано 17,5 млн личных подсобных хозяйств, из них более 80 тыс. имеют земельную площадь более 20 га, еще 82 тыс. хозяйств имеют площади от 10 до 20 га, 122 тыс. - от 5 до 10 га.

Он подчеркнул, что при таких объемах производители могут претендовать на выход далеко за пределы местного фермерского рынка. Но для этого им сейчас требуется оформление в качестве фермерского хозяйства или индивидуального предпринимателя, подача деклараций и заполнение нескольких видов отчетностей. Поэтому в Государственной Думе сейчас рассматривается законопроект, который позволит упростить эту процедуру, дав возможность владельцам личных подсобных хозяйств приобрести патент.

Документ уже принят в первом чтении в октябре.