Новости

В Петербурге учителей обвинили в изготовлении наркотиков 14:38
Варшава заявила о готовности способствовать упрощению въезда белорусов в ЕС 14:35
В Неаполе снова украли Рождественскую ель 14:34
В Удмуртии осудили поджигательницу шести домов 14:33
Новая схема авиадвижения над Москвой будет запущена в 2019 году 14:25
Видео: В Турции женщина украла подстилку у кота 14:20
Более 216 тысяч кубометров снега вывезли на плавильные пункты в Москве 14:12
В Кремле заявили о повышенном интересе СМИ к пресс-конференции Путина 14:12
Видео: Какой из пикапов быстрее всех 14:12
В Ирландии нашли останки легендарных боевых лошадей 14:04
В древней могиле нашли золотой дубликат монеты Александра Великого 14:03
Назван витамин, дефицит которого провоцирует шизофрению 14:02
Минтранс не введет дополнительных меры безопасности в аэропортах 14:00
Розенбаум прокомментировал спасение женщины на борту самолета 13:54
В центре Москвы задержан таксист, сбивший дворников 13:50
Лавров: Страны НАТО развивают военную активность у границ РФ 13:48
Названа дата начала суда по делу об убийстве посла Андрея Карлова 13:45
Видео: китайские пилоты осваивают истребители Су-35 13:45
"Единая Россия" откроет свою партийную школу 13:42
В сибирском Искитиме городское табло показало погоду -95 градусов 13:40
РАО: Система экспертизы школьных учебников изменится 13:33
В свердловской службе судебных приставов сменился руководитель 13:30
Кремль анонсировал еще одну встречу Путина и Лукашенко до Нового года 13:30
Дело экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова пересмотрят 13:30
В Перми в ДТП с мусоровозом погиб водитель легкового автомобиля 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
07.12.2018 13:30
Рубрика: Происшествия

Дело экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова пересмотрят

Верховный суд РФ постановил пересмотреть дело в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова о хищениях средств бюджета.

Как сообщает РИА Новости, таким образом, было удовлетворено кассационное представление прокурора. Приговор пересмотрят в Мосгорсуде.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО

Ранее в октябре 2017 года Пирумова приговорили к полутора годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере. Позже штраф был увеличен до миллиона. Также было исключено смягчающее обстоятельство в виде медали "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Прокурор посчитал приговор слишком мягким с учетом должности чиновника и большой суммы хищения - более 100 тысяч рублей. Однако президиум Мосгорсуда отказал в пересмотре дела.

В прошлом мае следствие также выяснило, что Пирумов и руководитель компании "Роспан" Никита Колесников совместно с бывшим директором департамента управления имуществом Минкультуры РФ Борисом Мазо совершили хищение не менее 450 миллионов рублей при заключении контракта на строительство комплекса зданий Эрмитажа.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России"
В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций
Дачников не будут обязывать получать патент
Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году
В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ