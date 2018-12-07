Дело экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова пересмотрят

Верховный суд РФ постановил пересмотреть дело в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова о хищениях средств бюджета.

Как сообщает РИА Новости, таким образом, было удовлетворено кассационное представление прокурора. Приговор пересмотрят в Мосгорсуде.

Ранее в октябре 2017 года Пирумова приговорили к полутора годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере. Позже штраф был увеличен до миллиона. Также было исключено смягчающее обстоятельство в виде медали "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Прокурор посчитал приговор слишком мягким с учетом должности чиновника и большой суммы хищения - более 100 тысяч рублей. Однако президиум Мосгорсуда отказал в пересмотре дела.

В прошлом мае следствие также выяснило, что Пирумов и руководитель компании "Роспан" Никита Колесников совместно с бывшим директором департамента управления имуществом Минкультуры РФ Борисом Мазо совершили хищение не менее 450 миллионов рублей при заключении контракта на строительство комплекса зданий Эрмитажа.