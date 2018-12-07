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07.12.2018 14:39
Рубрика: Власть

"Единая Россия" назвала семь правил для членов партии

Текст: Айсель Герейханова

В "Единой России" объявили об этических нормах, которые будут обязательны для следования всеми членами партии. Эти нормы сформулированы на основе предложений участников региональных дискуссий "Обновление - 2018". Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Красов на дискуссионной площадке "Обновление", которая состоялась в первый день XVIII Съезда "Единой России".

"Единая Россия" откроет свою партийную школу

По его словам, большинство партийцев придерживаются этических норм, но некоторые при этом своими действиями и высказываниями могут бросать тень на работу всей партии. "Например, когда позволяют себе высокомерное отношение к людям, сомнительные высказывания, действия. Ведь все это в итоге негативно сказывается на имидже "Единой России", - пояснил Красов. Всего сформулировано семь этических норм:

  1. относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций;
  2. исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей;
  3. быть нетерпимым к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов, проявлению неуважения к ее тысячелетней культуре и уникальному опыту межнационального единства;
  4. придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении;
  5. в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами. В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей;
  6. открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции;
  7. выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ.
Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"
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