"Единая Россия" назвала семь правил для членов партии

В "Единой России" объявили об этических нормах, которые будут обязательны для следования всеми членами партии. Эти нормы сформулированы на основе предложений участников региональных дискуссий "Обновление - 2018". Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Красов на дискуссионной площадке "Обновление", которая состоялась в первый день XVIII Съезда "Единой России".

По его словам, большинство партийцев придерживаются этических норм, но некоторые при этом своими действиями и высказываниями могут бросать тень на работу всей партии. "Например, когда позволяют себе высокомерное отношение к людям, сомнительные высказывания, действия. Ведь все это в итоге негативно сказывается на имидже "Единой России", - пояснил Красов. Всего сформулировано семь этических норм: