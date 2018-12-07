"Единая Россия" откроет свою партийную школу

"Единая Россия" объявила на съезде о запуске Высшей партийной школы. Там будут обучать членов партии и сотрудников исполкомов. Основой для образовательной программы станут четыре модуля: "Политический лидер", "Партийный организатор", "Политический менеджер" и модуль по повышению квалификации работников партийного аппарата

Об этом заявил секретарь Ярославского регионального отделения "Единой России" и депутат Госдумы Александр Грибов, выступая на дискуссионной площадке "Обновление".

"Во время региональных дискуссий многие участники сошлись во мнении, что необходимо не только объединить все образовательные программы партии, но и сделать так, чтобы партийная учеба была доступна для первичных организаций, сотрудников партийных исполкомов, людей, которые работают с партийными проектами, а также начинающих свой общественно-политический путь граждан", - сказал он.

По его словам, Высшая партийная школа будет выявлять и обучать тех, кто сможет создать "костяк" кадрового партийного резерва. Кроме того, в школе будут готовить и обучать специалистов для проведения избирательных кампаний. Грибов подчеркнул, что по ряду партийных должностей обучение будет обязательным условием.