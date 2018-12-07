Экс-президент США Джордж Буш-старший похоронен в Техасе

Экс-президент США Джордж Буш-старший, скончавшийся на прошлой неделе на 95-м году жизни, в четверг был похоронен в городе Колледж-Стейшен в штате Техас. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель экс-президента Джим Макграт.

По его словам, Буш-старший похоронен на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете. Здесь же покоится супруга экс-президента Барбара Буш, а также их дочь Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет, пишет ТАСС.

Церемония похорон была закрытой. Гроб с телом Буша-старшего доставили в Колледж-Стейшен на поезде в сопровождении членов его семьи и близких друзей. Ранее прощание проходило в Кафедральном соборе Вашингтона, а также в церкви Святого Мартина в Хьюстоне.

В памятных мероприятиях принимал участие посол России в США Анатолий Антонов. Он присутствовал на поминальной службе в Вашингтоне, а также оставил запись в книге соболезнований, открытой Госдепартаментом.