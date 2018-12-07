Главным онкологом страны руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрей Каприн был назначен четыре месяца назад. С той поры его трудно застать в Москве: он постоянно в регионах, потому что в ответе за оказание в них онкологической помощи. Не случайно читатели "РГ", зная, что Андрей Дмитриевич - наш эксперт и автор, обращаются к нему со своими онкологическими проблемами. Причем не только из России.
Очередная наша встреча началась с ответа Андрея Дмитриевича на просьбу из ближнего зарубежья: в "РГ" прислали выписку из истории болезни, заключение ПЭТ, КТ - у пациентки 1976 года рождения подозревают рак молочной железы. И вопрос: нужна ли операция?
Андрей Дмитриевич, что ответите этой пациентке?
Андрей Каприн: Прежде всего радует, что нам верят, что наше мнение считается одним из экспертных. Часто поступают исследования, которые нужно корректировать по международным протоколам. Не везде это исполняется. В данном случае международные стандарты обследования соблюдены. Однако ощущается дефицит морфологов. Из присланного заключения видно, что не определены иммуногистохимические характеристики опухоли. А опухоль молочной железы - очень сложная с точки зрения морфологии локализация. Одно название "рак молочной железы" может включать в себя более десятка разновидностей опухоли и потому требует разных подходов в выборе тактики лечения.
Тут я на секунду отвлекусь. Скажу, что это должно быть не только требованием к странам СНГ, но и ко всем регионам России: необходимы единые протоколы обследования, лечения и последующего наблюдения, соответствующие единому онкологическому языку. Вернемся к нашему ответу пациентке из ближнего зарубежья. Мы бы хотели уточнить размеры опухоли, локализацию в ткани молочной железы, получить ответы на вопросы по морфологической структуре опухоли. Лишь после этого мы сможем говорить о выработке лечебной программы для пациентки. Мы договорились о телефонной консультации и обмене документами.
В скольких регионах вам удалось побывать?
Андрей Каприн: Пока в пятнадцати. Много это или мало? Смотря как судить. Главные специалисты под контролем минздрава. Каждую неделю в определенное время министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова проводит селекторные совещания. Региональные руководители отчитываются о проделанной работе, а главные специалисты комментируют ситуацию.
В каких регионах она лучше, в каких хуже?
Андрей Каприн: Мои поездки еще раз убедили: качество онкологической помощи, да не только онкологической, но и любой медицинской, зависит от трех основных факторов. Первый - заинтересованность руководителя региона в здравоохранении. Таковая явно присутствует в Чеченской Республике, Воронеже, Астрахани. Второй фактор - кадры. Третий - современное оснащение онкологических учреждений.
Под онкологическими учреждениями что подразумевается?
Андрей Каприн: Это служба от первичного онкологического кабинета до специализированного онкодиспансера или многопрофильного медицинского учреждением, где есть профиль "онкология".
Профильное онкологическое учреждение? Что имеете в виду?
Андрей Каприн: Это не обязательно чисто онкологическое учреждение. Это может быть или многопрофильная больница, или институт, в котором есть хорошо развитое и представленное кадрами онкологическое подразделение, где пациенты могут получить помощь по международным стандартам.
С высоты вашей должности, можете озвучить самые больные онкологические точки в тех регионах, за которые отвечаете?
Андрей Каприн: Прежде всего низкая онкологическая настороженность в первичном звене у врачей различной специальности, к которым попадает пациент. К сожалению, есть врачи - и терапевты, и урологи, и отоларингологи, - которые не уделяют должного внимания онкологическим локализациям своего профиля. Скажем, терапевт просто обязан осмотреть кожный покров пациента, прислушаться к жалобам о появлении крови при физиологических оправлениях. Короче, должен соблюдать правила осмотра пациента, которым учат еще на студенческой скамье.
Вы уверены, что учат? Нынешние студенты имеют дело, как правило, не с живыми пациентам, а с симуляторами, роботами.
Андрей Каприн: Нас учили. Кстати, даже у симулятора можно собрать анамнез.
Первичное звено мы, мягко говоря, не похвалили. Но все же, если подозрение какое-то возникло у врача, то пациента направляют в первичный онкологический кабинет. Эти кабинеты есть в подведомственных вам регионах?
Андрей Каприн: Сейчас идет процесс оснащения онкологических кабинетов необходимым оборудованием и, главное, конечно, кадрами. Да, опять о кадрах! Потому что как бы ни был оснащен кабинет, он не выполнит своего назначения, если в нем сидит профан. У этих кабинетов огромные задачи: не только посмотреть пациента, отправить его на специализированные исследования, но и после их проведения контролировать прохождение химиотерапии, лучевой терапии, периодичность обследования. И в этом звене самая большая кадровая напряженность.
У вас есть предложения по решению этой кадровой проблемы?
Андрей Каприн: Уповаем на внедрение "цифры" в онкологическую помощь. Без этого проблему не решить.
А для перехода к "цифре" возможности есть везде?
Андрей Каприн: Практически везде. Иначе регионам не выполнить поручение президента о внедрении "цифры" в онкологическую помощь.
"Цифра" не вытеснит столь необходимого во время онкологической беды общения врача с пациентом?
Андрей Каприн: Тут как на поле боя. Больной должен быстро попасть в квалифицированные руки врача-онколога. Поэтому не до расспросов. Если с помощью "цифр" удастся быстро выяснить необходимость онкологической помощи, то нет времени для душещипательных бесед: больной срочно должен оказаться в специализированном онкологическом учреждении. Но при этом всегда надо помнить: "цифра" и робот не заменяют врача, они подспорье для него и для пациента.
Андрей Дмитриевич! Может, звучит наивно, но почему при всех усилиях заболеваемость раком не сдает позиции? Это неизбежность всех стран или только нашей? Это нынешняя ситуация? Или в будущем будет также?
Андрей Каприн: На заболеваемость мы влиять не можем. Это чисто демографический показатель. Чем старше население, тем выше заболеваемость. Более того, по данным ВОЗ, к 2030 году заболеваемость раком возрастет на 25 процентов во всем мире. Это связано и с увеличением продолжительности жизни, и пониманием того, что люди стали доживать до своего рака. Кроме того, заболеваемость, по данным экспертов, - один из индикаторов качества диагностики. Раньше мы просто пропускали рак. Более того, во многих развитых странах с большой плотностью населения, таких как Дания, Швеция, очень высокие показатели заболеваемости. Это связано со многими причинами. Проще контролировать население. Из-за небольших расстояний доступность онкологических центров выше. Имеет значение и менталитет населения. Нельзя снимать со счетов и качество онкологической службы, которая в этих странах традиционно на высоте.
Наша главная задача: не уменьшать заболеваемость, поскольку это от нас не зависит, а повышать выявляемость, качество лечения, обеспечивать возможность долгой высококачественной жизни. Надо добиваться перевода онкологического заболевания из острой стадии в хроническую.
Мы начали нашу беседу с того, что вас теперь трудно поймать. Если быть до конца честной, то мне не очень хотелось вас поздравлять с назначением главным онкологом. Потому что трудно представить, как это может совмещаться с работой хирурга. А вы - это не тайна - отменный хирург. Раньше ваш рабочий день обычно начинался в операционной. Теперь в поезде, самолете, в дороге... Вам не досадно, что хирургия уходит из вашей жизни?
Андрей Каприн: Онкология - дисциплина военная. И наше дело солдатское. Поставлена задача: укрепление онкологической службы, и значит, надо эту задачу выполнять. Тем не менее я продолжаю оперировать, удается оперировать и на мастер-классах в регионах.
Практически каждый день появляются сообщения о новых методах распознавания рака, о новых лекарствах его лечения. Сообщения о продуктах, употребление которых ведет к раку или, напротив, которые снижают возможность его развития? Интернет переполнен этой информацией. Как вы к ней относитесь? Или, по-вашему, рак был, рак есть и рак будет?
Андрей Каприн: Я отношусь к этому с тревогой. Уверен, что многие публикации в интернете вредны, они дезориентируют пациента и ведут его по ложному пути, порой увеличивая столь ценное время для оказания квалифицированной помощи. Действительно, рак был, он есть и пока что он будет. Но наша задача, повторюсь, превратить его в хроническое заболевание, с которым можно жить долго и качественно.