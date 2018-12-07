Экспорт нефти в США превысил импорт впервые за почти 70 лет

Экспорт нефти и нефтепродуктов из США по итогам прошлой недели превысил импорт впервые с 1949 года, сообщает агентство Bloomberg.

На неделе с 26 по 30 ноября США экспортировали нефти на 211 тысяч баррелей в день больше, чем импортировали. Об этом свидетельствует отчет Управления информации в сфере энергетики США (EIA).

Всего за неделю США экспортировали 3,2 млн баррелей нефти и 5,8 млн баррелей нефтепродуктов в сутки, а импортировали 8,8 млн баррелей нефти.

Максимальный объем импорта наблюдался в стране в 2005 году. Когда в страну ввозилось 12,5 млн баррелей нефти в сутки.