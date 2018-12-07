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07.12.2018 00:26
Рубрика: Спорт

Фуркад закрыл мишени

Француз выиграл первую личную гонку Кубка мира, россиян нет в топ-10
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7739 (276)
Состоялись первые личные старты Кубка мира-2018/19. В четверг на первом этапе в Поклюке (Словения) прошли индивидуальные гонки. Мужчины бежали дистанцию 20 километров, женщины - 15 км. Победили француз Мартен Фуркад и украинка Юлия Джима. В обеих гонках никого из россиян не оказалось хотя бы в топ-10.
Мартен Фуркад традиционно возглавил общий зачет Кубка мира и наверняка в этом сезоне француз одержит еще много побед. Фото: РИА Новости Мартен Фуркад традиционно возглавил общий зачет Кубка мира и наверняка в этом сезоне француз одержит еще много побед. Фото: РИА Новости
Мартен Фуркад традиционно возглавил общий зачет Кубка мира и наверняка в этом сезоне француз одержит еще много побед. Фото: РИА Новости

Напомним, что первый этап Кубка мира начался в минувшее воскресенье смешанными эстафетами, где россияне остались без медалей. Мужская "индивидуалка" должна была состояться еще в среду, но оказалась перенесена на четверг из-за сильного тумана в Поклюке.

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В четверг в 10.15 по местному времени на старт гонки вышли 109 участников. Многократный и действующий обладатель Кубка мира, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад на всех рубежах отстрелялся чисто, избежав минут штрафного времени. Француз шел по дистанции под 87-м номером и ориентировался на результат немца Йоханнеса Кюна, который также разбил все мишени. Лидер мирового биатлона на финишном круге рассчитал все точно и в итоге выиграл у биатлониста из Германии 4,2 секунды. "Бронза" досталась австрийцу Симону Эдеру.

Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко, у него 12-я строчка в итоговом протоколе: полторы минуты проигрыша победителю с одним промахом. Остальные биатлонисты нашей сборной выступили куда слабее. Матвей Елисеев - 20-й, Александр Логинов - 29-й, Евгений Гараничев - 36-й. Совершенно никудышные результаты у Алексея Слепова и Эдуарда Латыпова - 84-й и 99-е место соответственно и с чертовой дюжиной штрафных минут на двоих.

У девушек Ирина Старых претендовала на медаль вплоть до четвертого рубежа. Увы, свой единственный промах она совершила, пытаясь закрыть последнюю мишень. В этой гонке "серебро" у Моники Хойниш (Польша), третьей стала Маркета Давидова из Чехии.

Спорт Биатлон
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