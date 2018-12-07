Новости

Премьер Канады отреагировал на задержание финдиректора Huawei 03:54
Более 700 учащихся задержаны во Франции в ходе акций протеста 03:42
Генассамблея ООН не поддержала осуждающую ХАМАС резолюцию США 02:51
Елка в центре Лондона засияла праздничными огнями 02:48
В Польше более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом 02:21
Пентагон: США не обсуждают военный ответ на инцидент в Керченском проливе 01:59
Полиция пресекла пьяный дебош в воронежской школе 01:30
National Interest назвал создание общеевропейской армии "катастрофой" 01:09
Дом юмориста Бандурина под Москвой горел 8 часов 00:53
Порядок в Париже от "желтых жилетов" защитит бронетехника 00:19
Пекин потребовал освобождения задержанной в Канаде финдиректора Huawei 06.12.2018
Юморист Николай Бандурин пострадал при пожаре в собственном доме 06.12.2018
Россиянке Марии Бутиной назначили общественного адвоката 06.12.2018
МИД РФ: США нацелена на демонтаж контроля над оружием 06.12.2018
Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета 06.12.2018
Венесуэла начнет использовать российскую систему ГЛОНАСС 06.12.2018
В Анапе три дома загорелись на площади 500 квадратных метров 06.12.2018
СМИ ошибочно сообщили о смерти режиссера Жана-Люка Годара 06.12.2018
Главы МИД России и Германии обсудили ситуацию вокруг ДРСМД 06.12.2018
Формат овертаймов на хоккейных ЧМ будет изменен 06.12.2018
В Москве пойман тольяттинский маньяк, нападавший на женщин 06.12.2018
Из-за акций "желтых жилетов" в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню 06.12.2018
У губернатора Подмосковья появился официальный сайт 06.12.2018
В Норвегии в полицейском участке обнаружили взрывное устройство 06.12.2018
Вице-премьер поручил провести мониторинг заросших лесом сельхозземель 06.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
07.12.2018 02:51
Рубрика: В мире

Генассамблея ООН не поддержала осуждающую ХАМАС резолюцию США

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Генеральная ассамблея ООН не приняла резолюцию с осуждением действий палестинской группировки ХАМАС и призывом прекратить ракетные обстрелы Израиля.

По данным РИА Новости, на заседании, которое прошло в четверг, некоторой интригой стал выбор формата голосования по резолюции. США и их союзники, выступившие инициаторами документа, предлагали голосовать простым большинством. Однако ряд других стран, включая Россию, выступали за принятие резолюции только при поддержке двух третей членов генассамблеи.

Фото: Thomas Coex, AFP via AP
Помпео заявил о поддержке права Израиля на самооборону

По резолюции было проведено отдельное голосование: за простое большинство высказались 72 страны, за две трети - 75, а еще 26 стран воздержались. По итогам общего голосования в поддержку документа высказались 87 стран, против - 57, 33 воздержались. В результате документ не набрал нужных двух третей голосов. Россия выступила против резолюции.

Отмечается, что еще до голосования против резолюции высказались несколько арабских стран. По их мнению, главной причиной палестино-израильского конфликта являются не действия ХАМАС, а оккупация Израилем палестинских территорий и его поселенческая деятельность там.

Представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что в Организации ни разу не принимали ни одной резолюции, осуждающей ХАМАС, в отличие от многочисленных резолюций с осуждением Израиля.

В мире США В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Палестина Международные организации ООН Палестино-израильский конфликт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС РФ признал законным соглашение между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков