Генассамблея ООН не поддержала осуждающую ХАМАС резолюцию США

Генеральная ассамблея ООН не приняла резолюцию с осуждением действий палестинской группировки ХАМАС и призывом прекратить ракетные обстрелы Израиля.

По данным РИА Новости, на заседании, которое прошло в четверг, некоторой интригой стал выбор формата голосования по резолюции. США и их союзники, выступившие инициаторами документа, предлагали голосовать простым большинством. Однако ряд других стран, включая Россию, выступали за принятие резолюции только при поддержке двух третей членов генассамблеи.

По резолюции было проведено отдельное голосование: за простое большинство высказались 72 страны, за две трети - 75, а еще 26 стран воздержались. По итогам общего голосования в поддержку документа высказались 87 стран, против - 57, 33 воздержались. В результате документ не набрал нужных двух третей голосов. Россия выступила против резолюции.

Отмечается, что еще до голосования против резолюции высказались несколько арабских стран. По их мнению, главной причиной палестино-израильского конфликта являются не действия ХАМАС, а оккупация Израилем палестинских территорий и его поселенческая деятельность там.

Представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что в Организации ни разу не принимали ни одной резолюции, осуждающей ХАМАС, в отличие от многочисленных резолюций с осуждением Израиля.