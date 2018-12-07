Google отключит старые Android-смартфоны

Компания Google официально прекратила поддержку смартфонов на базе Android Android 4.x Ice Cream Sandwich. Кроме того, владельцы устаревших девайсов не смогут обновить Google Play Store.

Как пишет Phone Arena, на базе этой версии операционной системы, вышедшей еще в 2011 году, работает около одного процента всех смартфонов на Android. Последним обновлением Google Play Store станет APK с номером 14.7.99.

Это означает, что на устаревших смартфонах нельзя будет обновлять установленные приложения, после чего устройство вскоре станет бесполезным. Разработчикам приложений Google рекомендует ориентироваться на уровень API для Google Play Store от 16 и выше.

Первым смартфоном на Android Ice Cream Sandwich стал Samsung Galaxy Nexus.