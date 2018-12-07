У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Google отключит старые Android-смартфоны

07.12.2018,  
18:31
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Компания Google официально прекратила поддержку смартфонов на базе Android Android 4.x Ice Cream Sandwich. Кроме того, владельцы устаревших девайсов не смогут обновить Google Play Store.

Как пишет Phone Arena, на базе этой версии операционной системы, вышедшей еще в 2011 году, работает около одного процента всех смартфонов на Android. Последним обновлением Google Play Store станет APK с номером 14.7.99.

AliExpress рассказал, что покупают россияне
Смартфон "Яндекс.Телефон" поступил в продажу в России. Цена

Это означает, что на устаревших смартфонах нельзя будет обновлять установленные приложения, после чего устройство вскоре станет бесполезным. Разработчикам приложений Google рекомендует ориентироваться на уровень API для Google Play Store от 16 и выше.

Первым смартфоном на Android Ice Cream Sandwich стал Samsung Galaxy Nexus.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фитнес-приложения воровали деньги у владельцев iPhone 06.12.2018
"Яндекс" официально представил свой смартфон, названа цена 05.12.2018
Google
Google назвала лучшие приложения, игры, фильмы и книги года 04.12.2018
На картах Google нашли запрещенные знаки 03.12.2018
Android
Эксперты посоветовали удалить популярное Android-приложение 29.11.2018
Новые смартфоны Xiaomi получили Android 9 и MIUI 10. Вот их список 29.11.2018